Pescara, Aeroporto d’Abruzzo incluso nella continuità territoriale: 500.000 euro per nuove rotte e collegamenti strategici

Il depurato pescarese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, ha sottolineato l’importanza dell’inserimento dell’Aeroporto d’Abruzzo tra gli scali che beneficiano della continuità territoriale, definendolo un risultato strategico frutto di una sinergia tra Governo e Regione. Grazie allo stanziamento di 500.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026 per la compensazione degli oneri di servizio pubblico, sarà possibile garantire la sostenibilità delle rotte considerate essenziali, come quelle verso Torino e Milano Linate.

Testa ha evidenziato che questa misura contribuirà a sostenere collegamenti fondamentali e assicurare maggiore accessibilità per cittadini, imprese e studenti, rendendo l’aeroporto d’Abruzzo un’infrastruttura strategica che consolida la rete dei collegamenti nazionali. Inoltre, le risorse stanziate permetteranno di avviare la procedura europea per l’individuazione del vettore incaricato di operare le tratte, garantendo stabilità e programmazione.

L’obiettivo è quello di rafforzare il ruolo dell’aeroporto d’Abruzzo e di contribuire alla competitività e all’attrattività del territorio. “L’inserimento nella continuità territoriale rafforza il ruolo dell’aeroporto d’Abruzzo come infrastruttura strategica e contribuisce a consolidare la rete dei collegamenti nazionali, con ricadute positive sulla competitività e sull’attrattività del territorio”, ha dichiarato Testa.

La sinergia tra il livello nazionale e regionale, evidenziata dal depurato pescarese, ha permesso di ottenere questo importante risultato che sarà fondamentale per lo sviluppo della mobilità regionale e per il potenziamento dei collegamenti con i principali centri nazionali.