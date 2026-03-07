- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Marzo 7, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaPescara, Aeroporto d’Abruzzo incluso nella continuità territoriale: 500.000 euro per nuove rotte...
Politica

Pescara, Aeroporto d’Abruzzo incluso nella continuità territoriale: 500.000 euro per nuove rotte e collegamenti strategici

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il depurato pescarese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, ha sottolineato l’importanza dell’inserimento dell’Aeroporto d’Abruzzo tra gli scali che beneficiano della continuità territoriale, definendolo un risultato strategico frutto di una sinergia tra Governo e Regione. Grazie allo stanziamento di 500.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026 per la compensazione degli oneri di servizio pubblico, sarà possibile garantire la sostenibilità delle rotte considerate essenziali, come quelle verso Torino e Milano Linate.

Testa ha evidenziato che questa misura contribuirà a sostenere collegamenti fondamentali e assicurare maggiore accessibilità per cittadini, imprese e studenti, rendendo l’aeroporto d’Abruzzo un’infrastruttura strategica che consolida la rete dei collegamenti nazionali. Inoltre, le risorse stanziate permetteranno di avviare la procedura europea per l’individuazione del vettore incaricato di operare le tratte, garantendo stabilità e programmazione.

L’obiettivo è quello di rafforzare il ruolo dell’aeroporto d’Abruzzo e di contribuire alla competitività e all’attrattività del territorio. “L’inserimento nella continuità territoriale rafforza il ruolo dell’aeroporto d’Abruzzo come infrastruttura strategica e contribuisce a consolidare la rete dei collegamenti nazionali, con ricadute positive sulla competitività e sull’attrattività del territorio”, ha dichiarato Testa.

La sinergia tra il livello nazionale e regionale, evidenziata dal depurato pescarese, ha permesso di ottenere questo importante risultato che sarà fondamentale per lo sviluppo della mobilità regionale e per il potenziamento dei collegamenti con i principali centri nazionali.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it