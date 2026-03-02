- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Marzo 2, 2026
Politica

Pescara: Agenda politica FdI dal 2 al 4 marzo, incontri e interventi pubblici in città

Il partito politico Fratelli d’Italia ha reso noto il suo programma per i giorni 2, 3 e 4 marzo in Abruzzo, con una serie di appuntamenti e incontri pubblici.

Lunedì 2 marzo, l’ex magistrato Edmondo Cirielli sarà presente tra Chieti e Pescara per due importanti eventi. Alle 17:30 presso la sede di Confindustria Chieti-Pescara si terrà un incontro sull’internazionalizzazione e il Piano Mattei. Successivamente, alle 19:00 nella Sala “Figlia di Iorio” della Provincia di Pescara, Cirielli interverrà pubblicamente sulle ragioni del Sì al referendum, insieme a Marsilio, Sigismondi, Testa, Liris, Masci e Di Tonto, con la moderazione di Andrea Cocchini.

Martedì 3 marzo sarà invece il turno di Galeazzo Bignami, il quale terrà un punto stampa alle 11:45 presso la Stazione Centrale di Pescara, seguito da un tour cittadino e un incontro conviviale al Lido Beach con amministratori e sostenitori.

Infine, mercoledì 4 marzo, sarà Giovanni Donzelli a prendere la parola in Comune a Pescara. Alle 17:00 nella Sala Consiliare si terrà un punto stampa in cui Donzelli parlerà della riforma della giustizia e dello scenario politico locale. L’ufficio stampa è curato da Tiziana Le Donne.

Questi appuntamenti sono un’occasione per i membri e i sostenitori di Fratelli d’Italia per approfondire tematiche cruciali e confrontarsi su questioni di interesse per la comunità.

