Pescara, Aggiornamento maltempo – chiuse le aree golenali

Il Centro Funzionale d'Abruzzo ha comunicato che la lettura dei livelli idrometrici della rete in telemisura del fiume Pescara segnala il superamento della soglia di pre-allarme e il graduale aumento verso la soglia di allarme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Comune ha quindi provveduto, con ordinanza sindacale, a disporre la chiusura delle aree golenali di Via Lungofiume dei poeti (nord) e di Via Orazio (sud) e degli accessi alle stesse da Via Lungofiume dei Poeti incrocio Via Rossetti, Via Lungofiume dei Poeti incrocio Via Gran Sasso, rampa Via Spalti del Re, Via Orazio, rampa piazza Unione, sino a quando il livello del Fiume Pescara non sarà sceso al di sotto della soglia di allarme

