Pescara, Aggiornamento maltempo

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Sono state firmate le ordinanze per la chiusura del Centro operativo comunale (Coc), alle 19:30 del 28 marzo, e per la riapertura delle golene – “Allo stato attuale”, si legge, “non vi sono più in atto situazioni di criticità che non possano essere gestite con ordinari interventi sul territorio e che pertanto l’emergenza può considerarsi conclusa”. Resta comunque attiva l’attività di sorveglianza del Gruppo comunale di protezione civile nell’area delle golene e nei sottopassi della città.

