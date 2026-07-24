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Attualità

Pescara, al Festival del Sociale la presenza dei ministri e dell’amministrazione comunale: l’impegno per le politiche sociali e il sostegno alle fasce più deboli.

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Il Comune di Pescara ha partecipato alla prima edizione di “INSIEME Festival del Sociale”, promosso dalla Regione Abruzzo, presso l’area del Castello dell’Aquila. L’evento, che va avanti fino al 26 luglio, ha visto la presenza dei ministri Alessandra Locatelli e Antonio Tajani.

All’interno dello stand del Comune di Pescara, erano presenti l’assessore Adelchi Sulpizio e la dirigente Roberta Pellegrino. Insieme ai ministri e alle autorità presenti, si sono confrontati sul tema delle politiche sociali.

L’assessore Sulpizio ha affermato: “Il Comune ha accolto con piacere l’invito della Regione a partecipare a questa importante iniziativa di riflessione pubblica. Ringrazio l’assessore Roberto Santangelo per aver riconosciuto il nostro impegno e il lavoro svolto in questi anni. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di incrementare i servizi e le risorse a favore delle fasce più fragili della popolazione. Attualmente, il nostro piano sociale prevede un investimento di 20 milioni di euro per supportare coloro che si trovano in condizioni di difficoltà. Sono circa 22 mila i cittadini assistiti dal Comune, grazie anche alla collaborazione con gli Enti del terzo settore”.

La presenza del Comune di Pescara al “INSIEME Festival del Sociale” conferma l’impegno dell’amministrazione a promuovere il benessere e il supporto delle persone più vulnerabili della comunità.

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