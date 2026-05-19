Pescara al Festival dell’Economia di Trento: Masci interviene al panel “Governare le città” insieme ai sindaci di Roma, Trento, Milano e Treviso

Anche Pescara avrà uno spazio di rilievo al Festival dell’Economia di Trento, prestigioso appuntamento organizzato per il quinto anno consecutivo dal Gruppo Il Sole 24 ORE e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento, con la collaborazione del Comune e dell’Università di Trento.

L’edizione numero 21 di questo importante evento, che avrà luogo dal 20 al 24 maggio, coinvolgerà oltre 700 relatori, tra cui 5 Premi Nobel, 122 figure accademiche, 35 economisti nazionali e internazionali, 95 rappresentanti di istituzioni nazionali ed europee e locali, nonché 129 manager e imprenditori. Gli oltre 300 appuntamenti previsti spazieranno su tematiche quali riforme, mercato del lavoro, transizione energetica, sanità, istruzione, infrastrutture, innovazione e futuro delle giovani generazioni.

Tra i vari panel in programma, si distingue quello intitolato “Governare le città”, che vedrà la partecipazione del sindaco di Pescara Carlo Masci insieme a altri primi cittadini come Roberto Gualtieri (Roma Capitale), Franco Ianeselli (Trento), Giuseppe Sala (Milano) e Mario Conte (Treviso). Il confronto, moderato da Marco Ferrando, vicedirettore di Avvenire, si terrà alle ore 10:30 di domani, mercoledì 20 maggio, presso il Palazzo della Regione – Sala di Rappresentanza.

Carlo Masci si è detto entusiasta di poter partecipare a un evento così prestigioso, che offre a Pescara l’opportunità di farsi conoscere a livello nazionale e internazionale. Il sindaco ha sottolineato come la città abbia vissuto una profonda trasformazione negli ultimi anni, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia da Covid-19. Grazie anche al supporto di risorse europee, nazionali e regionali, Pescara sta vivendo una fase di rinascita sia nel centro che nelle periferie, diventando sempre più attrattiva per i turisti.

Masci ha evidenziato l’importanza di non trascurare nessun settore, puntando su grandi investimenti e eventi di rilievo, oltre che su politiche sociali mirate. La partecipazione al Festival dell’Economia di Trento è vista come un ulteriore passo verso il consolidamento della reputazione di Pescara a livello nazionale, con l’ambizione di continuare a crescere attraverso un dialogo collaborativo con le istituzioni.

L’appuntamento di domani rappresenta quindi un’importante occasione per mettere in luce quanto di positivo stia avvenendo nella città e per confrontarsi con altri sindaci sulla gestione urbana e sulle sfide future da affrontare.