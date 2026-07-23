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Eventi e Cultura

Pescara al “INSIEME Festival del Sociale” per presentare politiche a favore dei cittadini fragili

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Il Comune di Pescara parteciperà alla prima edizione di “INSIEME Festival del Sociale” della Regione Abruzzo, che avrà luogo presso l’area del Castello dell’Aquila dal giorno di domani fino al 26 luglio.
Il Comune sarà presente con uno stand proprio, partecipando al taglio del nastro che si terrà domani. L’evento, volto ad aprire una riflessione pubblica sui temi delle politiche sociali, è stato accolto con entusiasmo dall’Amministrazione locale, desiderosa di mostrare il lavoro svolto in favore della popolazione e in particolare delle fasce più fragili.
Il Comune ha destinato 20 milioni di euro alle persone più vulnerabili e attualmente assiste 22mila cittadini, anche in collaborazione con gli Enti del terzo settore. L’occasione offerta dal festival sarà dunque perfetta per informare e confrontarsi con altre realtà, approfondendo temi cruciali nelle politiche sociali dell’Ente, che vanno dai giovani agli anziani, dalla disabilità alla povertà, passando per i minori.
In merito alla partecipazione al festival, il Comune di Pescara ha dichiarato: “Siamo lieti di poter condividere le nostre esperienze e conoscenze con altre realtà regionali, ampliando così il dibattito e lavorando insieme per un futuro più inclusivo e sostenibile”.
L’appuntamento è dunque fissato per domani, giorno del taglio del nastro, per iniziare una proficua collaborazione tra i vari attori coinvolti nelle politiche sociali della Regione Abruzzo.

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