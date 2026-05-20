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Eventi e Cultura

Pescara, al liceo Galilei la giornata della legalità “Capaci di” con Di Bartolo e Vultaggio

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Il Comune di Pescara organizza, anche quest’anno, il ciclo di giornate della legalità “Capaci di”, in vista del 34° anniversario della strage di Capaci avvenuta il 23 maggio 1992. La prima giornata si terrà domani, giovedì 21 maggio, al liceo scientifico Galileo Galilei.

L’assessore comunale alle Politiche sociali, Adelchi Sulpizio, ha annunciato che l’incontro, che avrà inizio alle 12, avrà come tema principale “Giovani e legalità”. Tra i relatori previsti c’è Antonella Di Bartolo, dirigente dell’istituto Sperone-Pertini di Palermo, che ha ottenuto risultati significativi nell’abbattere la dispersione scolastica.

Inoltre, interverrà anche Bartolo Vultaggio, amico di Vito Schifani e di Padre Puglisi, il prete ucciso dalla mafia a Palermo. Sulpizio sottolinea l’importanza di educare i giovani alla legalità permettendo loro di confrontarsi direttamente con chi ha vissuto esperienze personali legate alla criminalità.

Lo scorso anno, “Capaci di” è stato aperto proprio da Antonella Di Bartolo. L’assessore alle Politiche sociali ha definito la testimonianza dei relatori come “toccante, foriera di riflessioni, di approfondimenti e di crescita”.

Allegata al comunicato stampa, c’è la locandina dell’evento di domani e una foto di Antonella Di Bartolo insieme agli studenti della scuola media Croce di via Scarfoglio, scattata nel 2025.

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