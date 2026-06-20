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Eventi e Cultura

Pescara: al Museo delle Genti d’Abruzzo la mostra “TENET – L’Arte dell’Inganno” di Francesco Iacovetti dal 20 giugno al 5 luglio

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Da oggi, sabato 20 giugno, fino al 5 luglio 2026 il Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara ospiterà la mostra “TENET – L’Arte dell’Inganno” di Francesco Iacovetti. La mostra personale del noto artista è realizzata con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, guidato da Maria Rita Carota.

Il percorso espositivo invita i visitatori a interrogarsi sul rapporto tra realtà e percezione, trasformando l’arte in uno spazio di riflessione, emozione e scoperta. “TENET” esplora il tema dell’inganno non come menzogna, ma come dinamica profonda dello sguardo e della memoria.

Le opere esposte rappresentano il cuore della ricerca artistica di Francesco Iacovetti e si arricchiscono della presenza di numerosi artisti ospiti, che condividono questo viaggio creativo attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Tra gli artisti partecipanti alla mostra ci sono Alessia Fatone, Alessandro Grazi, Anja Kunze, Anna Gobbi, e molti altri, che insieme creano un vero e proprio atlante di immagini tra memoria, metafisica e contemporaneità.

Accanto alla mostra principale, sono stati organizzati diversi eventi collaterali. Si terrà un reading poetico dal titolo “Fiabe ingannevoli”, un convegno sul tema dell’inganno a cura del professor Oronzo Liantonio e una serata dedicata al tango e all’espressione emotiva.

“TENET – L’Arte dell’Inganno” si propone come un’esperienza che va oltre la semplice esposizione artistica, offrendo uno spazio aperto alla riflessione e alla scoperta di nuovi significati. Una mostra che invita il pubblico a mettere in discussione ciò che appare certo e a esplorare il confine tra realtà e percezione attraverso la visione artistica di Francesco Iacovetti.

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