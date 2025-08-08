Pescara, Al Porto turistico c’è lo Zoo music fest, i divieti per le tre serate

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In vista della manifestazione denominata “Zoo Music Fest” che si terrà al Porto turistico di Pescara nelle giornate da sabato 9 agosto a lunedì 11 agosto con l’esibizione, rispettivamente, degli artisti Planet Funk, Fabri Fibra e Willy Peyote, il Comune ha disposto le misure da rispettare a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana – si apprende dal portale web ufficiale. Dalle ore 18 del 9 agosto, del 10 e dell’11 agosto fino alle ore 2 del giorno successivo, scatterà il divieto assoluto di consumo, vendita e somministrazione di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e/o lattine – recita la nota online sul portale web ufficiale. È stato imposto anche il divieto assoluto di abbandono in luogo pubblico di tali tipologie di contenitori.

