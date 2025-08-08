- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Agosto 9, 2025
Pescara, Al Porto turistico c’è lo Zoo music fest, i divieti per le tre serate

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In vista della manifestazione denominata “Zoo Music Fest” che si terrà al Porto turistico di Pescara nelle giornate da sabato 9 agosto a lunedì 11 agosto con l’esibizione, rispettivamente, degli artisti Planet Funk, Fabri Fibra e Willy Peyote, il Comune ha disposto le misure da rispettare a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana – si apprende dal portale web ufficiale. Dalle ore 18 del 9 agosto, del 10 e dell’11 agosto fino alle ore 2 del giorno successivo, scatterà il divieto assoluto di consumo, vendita e somministrazione di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e/o lattine – recita la nota online sul portale web ufficiale. È  stato imposto anche il divieto assoluto di abbandono in luogo pubblico di tali tipologie di contenitori.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 22, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it

 

