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Eventi e Cultura

Pescara, al teatro Aurum va in scena “Glauco” con la compagnia Smo Lab

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Il prossimo 9 agosto, presso l’Aurum di Pescara, andrà in scena l’evento teatrale “Glauco”, che vedrà coinvolti ben 40 attori della compagnia Smo Lab, sotto la regia di Giampiero Mancini.

L’opera teatrale promette di essere uno spettacolo straordinario, che porta alla luce una storia sepolta da più di un secolo, rivisitata in chiave moderna e originale da Mancini e dalla sua compagnia. L’evento, in programma per le ore 21:15 con ingresso gratuito dalle ore 20, si preannuncia come un momento di grande impatto visivo, grazie alla presenza sul palco di 40 talentuosi attori, provenienti dalla scuola di teatro di Mancini.

La rappresentazione di “Glauco” mescola atmosfere dannunziane con una visione contemporanea, attraverso un innovativo impianto scenico e musicale che include particolari come il body painting. Il regista stesso sottolinea l’importanza di portare sul palco questa grande opera che parla del mare in una città di mare come Pescara.

L’assessore comunale alla Cultura, Maria Rita Carota, esprime entusiasmo per il ritorno di questo spettacolo in città, dopo la sua presentazione nel 2024. La riproposizione dell’evento viene accolta con grande interesse, considerando le belle esperienze maturate da Mancini, figlio della terra abruzzese, che si è fatto apprezzare nel panorama teatrale nazionale.

In conclusione, l’appuntamento con “Glauco” all’Aurum di Pescara si preannuncia come un momento da non perdere, un’opportunità per immergersi in un’esperienza teatrale unica e coinvolgente.

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