Pescara: Al via i tirocini di inclusione per la cura e il decoro della città

Al via i tirocini di inclusione: 92 beneficiari al lavoro per la cura e il decoro della città

Indennità di 500 euro al mese e un percorso di formazione: dai parchi ai cimiteri, dagli impianti sportivi alle aree di sosta, i tirocinanti a supporto dei servizi cittadini insieme a Pescara Multiservice e Ambiente

Pescara, 21 luglio 2026 — Il Comune di Pescara ha dato il via alle attività legate ai Tina, i Tirocini Inclusivi Abruzzo 2026/2027, destinati a 92 beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e ai cittadini con un ISEE pari o inferiore a 10.140 euro. L’iniziativa, presentata oggi dal sindaco Carlo Masci, dall’assessore alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio e dalla dirigente del Settore Politiche per il cittadino Roberta Pellegrino insieme al presidente della società in house Pescara Multiservice, Mirko Di Michele, prevede un percorso di formazione e un’indennità mensile di 500 euro per i partecipanti.

I tirocinanti saranno impiegati in attività di cura, pulizia e decoro urbano dei parchi, cimiteri, aree verdi, impianti sportivi e aree di parcheggio, oltre alla vigilanza visiva all’interno di cimiteri, aree verdi e spazi pubblici. Il sindaco Masci ha sottolineato l’importanza di queste attività per migliorare l’aspetto della città: “Grazie a queste attività la città sarà più presidiata, più pulita, più controllata e il verde più performante. Abbiamo creato le condizioni affinché un’attività sociale con funzione formativa si concretizzi in interventi utili alla città, alla sua immagine.”

L’assessore Sulpizio ha evidenziato il successo dell’iniziativa: “Le istanze pervenute sono state 160, di cui 129 risultate idonee. Questo dimostra come i cittadini abbiano compreso la bontà di questo progetto, anche come vera e propria attività di formazione utile al successivo inserimento nel mondo del lavoro. Raggiungiamo un duplice obiettivo: diamo un aiuto concreto ai beneficiari con un’indennità che li accompagna per sei mesi e offriamo un servizio importante alla città.”

Per la dirigente Pellegrino, queste attività rientrano nel contesto delle politiche di contrasto alla povertà: “Questa è un’azione integrativa al Fondo Povertà. Gli avvisi sono rivolti ai percettori dell’Assegno di Inclusione e ai cittadini con un ISEE inferiore a 10.140 euro. È una misura che si è rivelata davvero utile, perché unisce l’integrazione al reddito all’acquisizione di competenze lavorative.”

Il presidente della società in house Pescara Multiservice, Di Michele, ha dichiarato: “Anche quest’anno siamo a disposizione del Comune e replichiamo l’esperienza già maturata: abbiamo un’organizzazione che funziona e siamo in grado di gestire i tirocinanti senza difficoltà. Saranno impiegati nelle attività di cui ci occupiamo — cimiteri, impianti sportivi, aree di sosta — con un supporto prevalentemente rivolto alla pulizia.”

Con l’avvio di questi tirocini di inclusione, il Comune di Pescara e le società coinvolte si pongono l’obiettivo di migliorare la qualità della vita cittadina, offrendo opportunità di formazione e lavoro a persone in situazioni di disagio economico, allo stesso tempo garantendo servizi fondamentali per la cura e il decoro della città.