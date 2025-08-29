Pescara, Al via il Festival dannunziano, si comincia con la Notte dei Musei

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Musei aperti per l’intera serata, laboratori per bambini e ragazzi, visite guidate al centro storico – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono gli ingredienti della Notte dei Musei, una delle iniziative organizzate in apertura del Festival dannunziano e in programma sabato 30 agosto a Pescara, con una serie di attività pensate e promosse dall’assessorato alla Cultura del Comune – si apprende dalla nota stampa. Aderendo a questa iniziativa c’è la possibilità di conoscere e ammirare tante esposizioni, permanenti e temporanee, beneficiando dell’ingresso gratuito o di una riduzione del biglietto – recita il testo pubblicato online. Per i bambini, poi, si è pensato a dei laboratori museali, utili ad avvicinare i più piccoli all’arte e alla cultura, accendendo la loro curiosità e stimolando la loro fantasia in luoghi speciali, diversi da quelli che frequentano ogni giorno – aggiunge testualmente l’articolo online. La Notte dei Musei è una bella occasione per passare una serata diversa dal solito e scoprire un patrimonio davvero interessante, che spazia dalla storia della nostra regione alle ceramiche di Castelli passando per le opere di alcuni grandi, da Dalì a Schifano, fino ad arrivare alla connessione tra la Casa Natale di Gabriele d’Annunzio e il Vittoriale degli Italiani, grazie ai visori in 3D messi a disposizione dal Vittoriale – si apprende dalla nota stampa. E poi, ancora, sono in programma visite guidate, come quelle al Museo civico Cascella, per conoscere una dinastia di artisti, e al Polo bibliotecario Aternino, la nuova struttura che il Comune ha aperto nei mesi scorsi nel centro storico: in questo spazio sarà possibile anche scoprire il Nu – Narrazioni Urbane, bibliomuseo delle novelle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il 30 e 31 agosto, e poi di nuovo dal 4 al 7 settembre, sarà possibile partecipare, su prenotazione, alle visite guidate gratuite al centro storico, sempre su iniziativa dell’assessorato: un viaggio alla scoperta della storia e dell’arte della città con un focus sulla figura di Gabriele d’Annunzio, protagonista del Festival a lui dedicato voluto dalla Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Le iniziative della Notte dei musei sono veramente tante, impossibile citarle tutte, così come sono tantissimi gli eventi del Festival: per chi volesse visitare i musei della città, potrà farlo anche durante tutta la settimana dannunziana negli orari e con le modalità indicate anche on line e sui canali social del Comune e della Fondazione Crea –

