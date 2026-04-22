Pescara: al via il Fun Fest 2026 all’Arca di Spoltore con un ricco programma di intrattenimento AsyncCallbackNullException

Il Fun Fest 2026 ha aperto ufficialmente i battenti venerdì 24 aprile presso il Centro L’Arca, dando inizio a tre giorni di puro intrattenimento. Grazie al Patrocinio del Comune di Spoltore e alla preziosa collaborazione di Fonderie Ars di Annalica Bates Casasanta, la giornata inaugurale si preannuncia come un evento di grande richiamo, capace di unire diverse generazioni sotto il segno della creatività e della cultura pop.

Il Main Stage sarà il cuore pulsante delle grandi esibizioni, con l’apertura prevista per le 15.30. Il pomeriggio vedrà alternarsi “Dream & Reality” a cura di Dask alle 16.00 e l’attesissimo incontro con Danilo Bertazzi e Lorenzo Branchetti alle 16.30. Seguiranno il flashmob dedicato a Zootropolis alle 17.40 e “A Disney Story” con Giulia Pellegrini alle 18.00. La serata entrerà nel vivo dalle 20.50, culminando nello show di danza ispirato a Mortal Kombat e nel più grande cartoon party d’Italia “Mai dire Goku” alle 21.15.

Lo Show Stage offrirà una programmazione dinamica sin dal mattino, con l’apertura alle 10.45. Dalle 15.00 si susseguiranno sessioni di “Let’s Sing”, free stage di K-Pop e DJ Set firmati Dask. Alle 18.00, Zeth Castle e La Va Lend guideranno il pubblico in un viaggio tra i mostri del folklore, precedendo le “Random Dance Mega Hit” previste per le 19.15.

Per gli amanti dell’approfondimento, il Talk Stage ospiterà alle 15.00 la sfida d’improvvisazione “INK WARS”. Alle 16.00 si terrà l’incontro sulla storia di Metal Gear Solid e Hideo Kojima con Zeth Castle, mentre alle 17.00 Alba Di Ferdinando e Marco Zenon D’Isidoro esploreranno il mondo del wargame e del gioco di ruolo.

Le attività extra completeranno l’esperienza della prima giornata: dalle 16.00, presso lo spazio Conad Superstore, sarà possibile giocare con Asmodee, ammirare l’esposizione Abruzzo Brick e partecipare al set fotografico con Barbie. Nel tardo pomeriggio, sono previsti ulteriori incontri con Bertazzi e Branchetti nell’Area 1 alle 17.35 e il Flash Mob tributo a Michael Jackson alle 18.45 presso l’ingresso del cinema.

Tutte le informazioni dettagliate e gli aggiornamenti sull’evento sono consultabili sul sito ufficiale: www.centrolarca.eu.