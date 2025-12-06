Pescara, al via il programma di eventi natalizi con laboratori e spettacoli

Pescara si prepara a festeggiare il Natale con un ricco programma di eventi organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune. Inizia domani, domenica 7 dicembre, alle ore 17, presso il Museo delle Genti d’Abruzzo, con i laboratori dedicati ai più piccoli, divisi in due fasce d’età: da 3 a 5 anni e da 6 a 12 anni. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione Genti d’Abruzzo, segna l’apertura di una serie di eventi che accompagneranno cittadini e turisti fino alle festività.

Inoltre, l’8 dicembre alle ore 18, si inaugurerà la mostra “Presepe della terra d’Abruzzo” in via Piomba 23, che sarà accessibile tutti i giorni fino al 6 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Il 12 dicembre, sarà presentato il libro “Io con te tu in me” (alle 18:30) e a seguire, alle 19, si terrà un concerto di zampogna e ciaramella nella Chiesa di San Luigi, organizzato dall’associazione I gigli d’Abruzzo.

Maria Rita Carota, vicesindaco e assessore alla Cultura, ha sottolineato come anche quest’anno sia stato possibile realizzare un calendario di oltre 40 eventi, frutto di una sinergia con diverse associazioni locali. Le iniziative spazieranno da concerti e mostre di presepi a laboratori per bambini e spettacoli teatrali, per coinvolgere la comunità e i visitatori in ogni angolo della città.

Tra gli eventi clou, spicca l’esibizione dei Neri per Caso, prevista per il 29 dicembre al Flaiano (ingresso gratuito con prenotazione), il Gran Concerto di fine anno e il tradizionale presepe vivente.

Zaira Zamparelli, assessore al Commercio, ha annunciato l’accensione anticipata delle luminarie e l’apertura del mercatino di Natale in piazza Sacro Cuore, accanto al pattinaggio su ghiaccio in piazza della Rinascita. I bambini potranno anche partecipare ai laboratori di ecoarte a tema natalizio, che si svolgono nel weekend al Welcome center di piazza della Rinascita.

Un grande evento è atteso per lunedì 8 dicembre nella stessa piazza: l’accensione dell’albero di Natale sarà accompagnata da una performance acrobatica aerea della compagnia “Eventi Verticali” e un concerto dell’orchestra diretta da Pasquale Veleno, con 13 musicisti. L’evento inizierà alle 17:30 e promette di attrarre molte persone, anche da fuori Pescara.

Non meno importanti, i concerti di fine anno che includeranno Gianna Nannini il 31 dicembre, preceduto dall’esibizione degli Scena Muta, e il concerto di Irama il 1° gennaio, entrambi presso l’Area di risulta. Con attività così variegate, Pescara si prepara a brindare a un Natale ricco di cultura e divertimento per tutti.