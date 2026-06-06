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Eventi e Cultura

Pescara, al via le attività estive del Welcome Center “Vivi Pescara” in Piazza della Rinascita: informazioni turistiche H24 per un milione di presenze annue.

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Hanno preso ufficialmente il via questa mattina, presso il Welcome Center “Vivi Pescara” di Piazza della Rinascita, le attività e i servizi estivi di accoglienza e informazione turistica promossi dal Comune di Pescara e gestiti dalla cooperativa “Il Bosso”.

Il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’assessore al Turismo Alfredo Cremonese, il presidente della cooperativa “Il Bosso” Cristian Moscone, il direttore Paolo Setta e alcuni operatori professionisti hanno inaugurato il punto di accoglienza turistica situato nell’acquario di Piazza della Rinascita.

Il Welcome Center “Vivi Pescara” rimarrà aperto tutti i giorni fino al 15 settembre, con orario continuato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 22:00. Il sindaco Masci si è mostrato entusiasta dell’iniziativa, sottolineando l’importanza del turismo per la città di Pescara e l’obiettivo di raggiungere un milione di presenze annuali.

L’assessore Cremonese ha evidenziato i risultati positivi ottenuti in termini di presenze turistiche negli ultimi anni e ha anticipato che l’estate 2026 sarà particolarmente intrigante, con eventi e iniziative di alto livello.

Il direttore Paolo Setta ha sottolineato l’ambizione di rendere il Welcome Center “Vivi Pescara” il punto di riferimento per cittadini, turisti e visitatori, offrendo informazioni sulle principali destinazioni turistiche della regione e valorizzando le eccellenze pescaresi e abruzzesi.

In conclusione, il Welcome Center “Vivi Pescara” si propone di essere un servizio qualificato e professionale, in grado di accompagnare i turisti alla scoperta delle bellezze della città e dell’Abruzzo nel suo complesso.

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