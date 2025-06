Pescara, Al via “Lo sport non va in vacanza”, dal 16 giugno disponibile un altro impianto del Comune

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Hanno preso il via l’11 giugno le attività ludico/sportive organizzate dal Coni nell’ambito del progetto “Lo sport non va in vacanza”, edizione numero ventidue – recita la nota online sul portale web ufficiale. In considerazione della grande richiesta di partecipazione delle famiglie, ben oltre i numeri previsti inizialmente (erano 950 i posti disponibili), il Comune ha concesso la disponibilità di un altro impianto sportivo, vale a dire la palestra della scuola di Colle Pineta – Questa struttura, così come evidenziato dal Coni nelle interlocuzioni con il Comune, consentirà di accogliere dal 16 giugno altri cento ragazzi (al massimo) rispetto a quelli ammessi in un primo momento negli altri – precisa il comunicato. La giunta comunale ha approvato la delibera che prevede di mettere a disposizione una quinta struttura, oltre allo Stadio Adriatico “Cornacchia”, al campo di calcio “Ettore D’Agostino”, al complesso sportivo ex Gesuiti “Rocco Febo” e alla piscina provinciale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le attività avviate l’11 giugno andranno avanti fino all’8 agosto 2025 (dal lunedì al venerdì) e sono riservate a bambini/ragazzi in età scolare (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) da 6 a 14 anni di età (annualità dal 2019 al 2011) residenti a Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Per quanto riguarda gli orari, il Coni ha specificato che le attività si svolgeranno dalle ore 8:30 alle 13:30, mentre l’accoglienza sarà possibile già dalle ore 8:00 e la chiusura è prevista per le 14:00.

