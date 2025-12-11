Pescara, al via una due giorni dedicata al verde all’Aurum e alla Pineta dannunziana

Pescara, una città sempre più green. Sabato e domenica prossimi, all’Aurum e alla Pineta dannunziana, si svolgerà una due giorni dedicata al verde, organizzata dal Comune in collaborazione con la Cooperativa il Bosso. L’incontro, intitolato “Pescara, il futuro è verde”, mira a coinvolgere esperti e professionisti nella pianificazione attinente al verde cittadino, considerando le sfide dei cambiamenti climatici che riguardano anche questo territorio.

Il programma di sabato, che avrà luogo dalle 10:00 alle 13:30, prevede un dibattito per delineare la pianificazione attuale e definire gli obiettivi che il Comune intende raggiungere attraverso la sua infrastruttura verde, al fine di contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita. Uno degli aspetti salienti dell’evento sarà la rinascita della Pineta dannunziana, devastata dall’incendio del 2021. Durante la due giorni, saranno presentati i progetti attivi e futuri relativi a questo importante polmone verde.

Domenica mattina, dalle 9:30 alle 12:30, la cittadinanza sarà invitata a scoprire la Pineta attraverso attività quali visite guidate, laboratori, giochi e l’incontro con Babbo Natale per i più piccoli.

Il convegno di sabato, moderato da Alessandra Relmi, avrà i saluti ufficiali del sindaco Carlo Masci e dell’assessore Cristian Orta. Tra i relatori si annoverano Cristian Moscone, presidente della Cooperativa il Bosso, Rosalba D’Onofrio e Andrea Catorci dell’Università di Camerino, Bartolomeo Schirone e membri dello studio associato Archquadro, insieme a rappresentanti di U-space srl e dell’associazione Arborete.

La mattinata di approfondimento culminerà con la firma di un protocollo nell’ambito del Progetto LIFE+ A_GreeNet, finanziato dall’Unione Europea, che fornisce ai Comuni del Medio Adriatico un quadro completo per potenziare l’infrastruttura verde come strumento di adattamento ai cambiamenti climatici e miglioramento della salubrità degli ambienti urbani. Il protocollo d’intesa impegnerà il Comune di Pescara ad integrare le soluzioni proposte nel loro piano di opere pubbliche e nei regolamenti del verde, promovendo inoltre la condivisione di idee tra i tecnici comunali.

Pescara si prepara così a un futuro più verde e sostenibile, inviando un messaggio chiaro in favore della tutela ambientale e della qualità della vita dei suoi cittadini.