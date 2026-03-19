Pescara, albero cade sullo stadio: via libera all’abbattimento per garantire la sicurezza pubblica

Nel corso della notte appena trascorsa, un albero è caduto all’interno dello stadio Adriatico Cornacchia a Pescara, precisamente sulla Tribuna Adriatica. L’evento è stato scoperto stamani intorno alle 7, dopo la partita di calcio Pescara-Entella disputata la sera precedente. Secondo quanto dichiarato dall’ufficio Sport del Comune, l’albero era un pino che si trovava all’interno della struttura sportiva da decenni e non risultava a rischio di caduta, essendo in buone condizioni e monitorato regolarmente.

L’assessore Patrizia Martelli ha annunciato che l’abbattimento dell’albero verrà avviato nelle prossime ore e si prevede che verrà completato entro domani. Allo stesso tempo, è stata avviata un’ulteriore valutazione degli alberi presenti all’interno dello stadio per garantire la sicurezza dell’area.

Inoltre, nel corso dei prossimi giorni, verranno abbattute cinque querce situate tra via Pizzoferrato e via Arapietra. Queste querce sono state valutate come ad alto rischio di cedimento e, dopo una prima analisi secondo il protocollo VTA della Società Italiana di Arboricoltura, è stata prescritta la loro rimozione. Una seconda valutazione con un nuovo protocollo di valutazione ha confermato il rischio inaccettabile per tutti i tronchi, rendendo necessario l’abbattimento al fine di evitare potenziali pericoli per l’incolumità pubblica e per le persone.

Di fronte a queste situazioni, il Comune di Pescara si è attivato per garantire la sicurezza all’interno e intorno allo stadio e per proteggere il patrimonio arboreo esistente. La priorità resta sempre la tutela della pubblica incolumità e la prevenzione di situazioni potenzialmente pericolose per la cittadinanza.