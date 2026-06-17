Pescara, allarme sicurezza nelle scuole: chiesti interventi contro droghe e armi bianche tra i giovani

Il Comitato Cittadino Pescara Fortis, attraverso il suo Responsabile della Sicurezza Tony Bosco, ha lanciato un allarme sulla sicurezza nelle scuole, chiedendo interventi urgenti per contrastare la diffusione di droghe e armi bianche tra i giovanissimi.

Bosco ha evidenziato la preoccupante presenza di minori in possesso di armi bianche, come coltelli e tirapugni, e la facile circolazione di sostanze stupefacenti tra gli studenti. “Non possiamo più permetterci di derubricare questi episodi a semplici ‘ragazzate’. Il sistema di prevenzione deve essere potenziato per evitare che situazioni del genere mettano a repentaglio la sicurezza dei nostri figli e del corpo docente”, ha dichiarato Bosco.

Il Comitato ha evidenziato la necessità di un approccio integrato di prevenzione, controllo e sensibilizzazione per contrastare efficacemente questi fenomeni. Tra le richieste avanzate alle istituzioni competenti vi è il potenziamento dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale nei pressi delle scuole, l’implementazione di sistemi di videosorveglianza, l’attivazione di sportelli psicologici e presidi di ascolto anonimi all’interno delle scuole, e l’istituzione di un tavolo di confronto permanente.

Il Comitato ha sottolineato l’importanza di un’azione congiunta per preservare la sicurezza all’interno e all’esterno degli istituti scolastici, invitando le famiglie a mantenere un dialogo aperto e vigile con i propri figli. “La sicurezza dei giovani cittadini di Pescara è la priorità assoluta del nostro Comitato”, ha concluso Bosco.

Il Comitato Cittadino Pescara Fortis si pone l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della legalità per garantire un ambiente educativo e sicuro all’interno delle scuole della città.