- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Giugno 17, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaPescara, allarme sicurezza nelle scuole: chiesti interventi contro droghe e armi bianche...
Cronaca

Pescara, allarme sicurezza nelle scuole: chiesti interventi contro droghe e armi bianche tra i giovani

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il Comitato Cittadino Pescara Fortis, attraverso il suo Responsabile della Sicurezza Tony Bosco, ha lanciato un allarme sulla sicurezza nelle scuole, chiedendo interventi urgenti per contrastare la diffusione di droghe e armi bianche tra i giovanissimi.

Bosco ha evidenziato la preoccupante presenza di minori in possesso di armi bianche, come coltelli e tirapugni, e la facile circolazione di sostanze stupefacenti tra gli studenti. “Non possiamo più permetterci di derubricare questi episodi a semplici ‘ragazzate’. Il sistema di prevenzione deve essere potenziato per evitare che situazioni del genere mettano a repentaglio la sicurezza dei nostri figli e del corpo docente”, ha dichiarato Bosco.

Il Comitato ha evidenziato la necessità di un approccio integrato di prevenzione, controllo e sensibilizzazione per contrastare efficacemente questi fenomeni. Tra le richieste avanzate alle istituzioni competenti vi è il potenziamento dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale nei pressi delle scuole, l’implementazione di sistemi di videosorveglianza, l’attivazione di sportelli psicologici e presidi di ascolto anonimi all’interno delle scuole, e l’istituzione di un tavolo di confronto permanente.

Il Comitato ha sottolineato l’importanza di un’azione congiunta per preservare la sicurezza all’interno e all’esterno degli istituti scolastici, invitando le famiglie a mantenere un dialogo aperto e vigile con i propri figli. “La sicurezza dei giovani cittadini di Pescara è la priorità assoluta del nostro Comitato”, ha concluso Bosco.

Il Comitato Cittadino Pescara Fortis si pone l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della legalità per garantire un ambiente educativo e sicuro all’interno delle scuole della città.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it