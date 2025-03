Pescara, ALLERTA METEO PER L’ABRUZZO

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Dalle prime ore di domani, martedì 1 aprile 2025, e per le successive 18-24 ore, sono previste in Abruzzo e in altre regioni:Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sui versanti orientali.Fenomeni intensi, con forti rovesci, attività elettrica e raffiche di vento – riporta testualmente l’articolo online. Prestare massima attenzione negli spostamenti.Seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti.Link allerta meteo https://allarmeteo – aggiunge testualmente l’articolo online. regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it/segnalazioni/13016/avviso-di-condizioni-meteorologiche-avverse-del-31-marzo-2025#AllertaMeteo #Abruzzo #SicurezzaPrimaDiTutto #ComunediPescara

