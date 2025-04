Pescara, Ambiente spa rimuove i cassonetti dei rifiuti nella zona C3 e avvia il porta a porta

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Da lunedì 14 aprile a venerdì 18 aprile, spariranno gradualmente i cassonetti stradali dei rifiuti in un’altra zona della città, identificata dalla società Ambiente spa come “area C3”, e il conferimento dei rifiuti avverrà con le attrezzature che gli utenti, domestici e non domestici, stanno ricevendo da due mesi, cioè dal 10 febbraio 2025 proprio dalla società che si occupa del servizio di pulizia della città e raccolta dei rifiuti – La zona “C3” è quella del quadrilatero compreso tra via Trilussa, via Ravenna, corso Vittorio Emanuele, via Michelangelo (tutte escluse), rilevato ferroviario, lungofiume, lungomare Matteotti – precisa la nota online. Il dettaglio delle vie che ricadono nella zona è riportato sul sito web di Ambiente SpA.Si entra così in una ulteriore fase di ampliamento del porta a porta nella zona centrale di Pescara dopo una prima rimozione graduale (dal 24 marzo al 04 aprile) dei cassonetti stradali nell’area cosiddetta C1, che si trova più a nord, e dopo che in quella zona è stata avviata la raccolta porta a porta – viene evidenziato sul sito web. Manca un ulteriore step, che presumibilmente scatterà entro la fine del 2025, per estendere questo tipo di raccolta anche nell’ultima zona di Pescara non ancora raggiunta da questo servizio, delimitata da via Muzii, corso Vittorio Emanuele II, via Ravenna, via Trilussa e riviera nord.Contemporaneamente alla rimozione dei contenitori stradali e all’avvio del porta a porta nella zona C3, saranno posizionate le campane del vetro, come è accaduto nell’area C1 (l’elenco delle strade dove si trovano i cassonetti è on line, sul sito di Ambiente).Per chi non avesse ritirato le attrezzature, può rivolgersi ai due punti di distribuzione, in via Cavour 35 e in piazza dello Spirito Santo 37, aperti dal martedì alla domenica dalle 13 alle 19 (per utenze domestiche e utenze non domestiche non situate a piano terra degli immobili). La distribuzione di mastelli, buste e bidoni, continuerà da parte di Ambiente spa fino al 31 maggio 2025. Per l’apertura delle campane stradali del vetro viene consegnata una tessera – si apprende dal portale web ufficiale. Per il ritiro del materiale da parte delle utenze domestiche, serve la tessera sanitaria (dell’intestatario Tari), ed è possibile delegare qualcuno – riporta testualmente l’articolo online. Per le utenze non domestiche situate a piano terra, la consegna di bidoni e sacchi avviene direttamente da parte di Ambiente spa – viene evidenziato sul sito web. In linea con quanto pianificato, si sta realizzando una eco-piazzola nella zona nord, in via Pasolini (area adiacente al Parco Morelli, dietro alle Naiadi) ad accesso controllato, simile a quella già esistente in via Pepe: in quest’area si potranno conferire carta/cartone, plastica, lattine e secco residuo – recita il testo pubblicato online. L’eco piazzola è un supporto al porta a porta e può usufruirne chi non ha la possibilità di conferire il materiale davanti casa – viene evidenziato sul sito web. In allegato l’elenco delle strade (fornito da Ambiente) relativo alla rimozione dei cassonetti

