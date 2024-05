Pescara, Ampliamento orario dello Sportello per il Microcredito presso l’URP

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale: A seguito delle nuove disposizioni normative sul Microcredito operative dal 12 gennaio 2024 l’Ente Nazionale per il Microcredito ha attivato la nuova piattaforma per l’inserimento delle richieste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Pertanto lo Sportello per il Microcredito attivo presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico che offre orientamento volto a informare, supportare e guidare i cittadini interessati ad acquisire informazioni sui finanziamenti di microcredito attivi sul territorio, amplierà l’orario di apertura – viene evidenziato sul sito web. Le persone interessate a ricevere maggiori informazioni e consulenza personalizzata possono rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di Pescara nei seguenti giorni ed orari:martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:00 Contatti:Ufficio URP – Piazza Duca D’Aosta, 15 PescaraTelefono: 085 4283391-392-393Email: urp@comune – si apprende dalla nota stampa. pescara – si apprende dal portale web ufficiale. it Per maggiori informazioni clicca qui:www.microcredito – aggiunge testualmente l’articolo online. gov.it https://www.microcredito – recita il testo pubblicato online. gov.it/finanziamenti.html

