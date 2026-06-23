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Eventi e Cultura

Pescara, ampliata la sezione spazi culturali nella Web App ViviPescara: presentazione domani in Sala Consiglio Comunale

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La Web App ViviPescara si amplia con una nuova sezione dedicata agli spazi culturali privati, che si aggiungono a quelli pubblici già presenti. L’obiettivo è fornire informazioni dettagliate a cittadini e turisti interessati a conoscere e visitare Pescara.

Domani, mercoledì 24 giugno, alle ore 10, nella Sala del Consiglio Comunale, l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota presenterà tutte le novità ai rappresentanti delle varie realtà che gestiscono le strutture culturali della città. Saranno presenti anche i rappresentanti di Ecomood, che gestisce i contenuti della Web App ViviPescara.

L’evento sarà un’occasione per dare risalto alle nuove funzionalità della Web App e per coinvolgere attivamente le associazioni e le fondazioni che gestiscono gli spazi culturali privati nella promozione della città. La stampa è invitata a partecipare e a diffondere la notizia.

La Web App ViviPescara si conferma quindi come uno strumento prezioso per coloro che desiderano esplorare la ricca offerta culturale della città, offrendo informazioni aggiornate sui diversi luoghi da visitare. Con l’aggiunta degli spazi culturali privati, si vuole fornire una panoramica completa e dettagliata di tutto ciò che Pescara ha da offrire dal punto di vista culturale.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino e di promozione della cultura come volano per lo sviluppo turistico. Sarà interessante vedere quali saranno le reazioni e le adesioni da parte delle realtà culturali private della città a questa nuova opportunità di visibilità offerta dalla Web App ViviPescara.

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