Pescara, Ampliati orari e calendario d’apertura al pubblico del Museo Casa natale Gabriele d’Annunzio

La Direzione regionale dei Musei d’Abruzzo presso i Beni Culturali ha comunicato di aver ampliato, a far data da domani, gli orari e il calendario settimanale di apertura del Museo Casa natale di Gabriele d’Annunzio di Corso Manthonè. raccogliendo peraltro le istanze in tal senso dell’amministrazione comunale di Pescara e in particolare dell’Assessore alla Cultura Maria Rita Carota – si apprende dal portale web ufficiale.

Ecco i nuovi orari di aperture per il Museo d’Annunzio di Pescara a partire dal 15 Aprile 2022:

-Venerdì Santo 15 Aprile 2022 = aperto mattina e pomeriggio orario 9-19.30

-Sabato Santo 16 Aprile 2022 = aperto mattina e pomeriggio orario 9-19.30​

-Pasqua Domenica 17 Aprile 2022 = aperto mattina e pomeriggio orario 9-19.30

-Lunedì dell’Angelo 18 Aprile 2022= aperto mattina e pomeriggio orario 9-19.30

-Lunedì 25 Aprile 2022 = aperto mattina e pomeriggio orario 9-19.30

inoltre:

-Domenica 1°Maggio 2022 = aperto mattina e pomeriggio orario 9-19.30

-Giovedì 2 Giugno 2022 = aperto mattina e pomeriggio orario 9-19.30

-Lunedì 15 Agosto 2022 = aperto mattina e pomeriggio orario 9-19.30

Per i restanti giorni ​gli orari sono i seguenti aggiornati dal 15 Aprile 2022:

-Lunedì = chiuso

-Martedì e Giovedì = solo mattina 9-13.30

-Mercoledì = solo pomeriggio 14-19.30

-Venerdì = aperto mattina e pomeriggio 9-19.30

-Sabato = aperto mattina e pomeriggio 9-19.30

-Domenica = aperto mattina e pomeriggio 9-19.30.

