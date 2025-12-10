Pescara, Anastasia Kobekina in concerto con la sua straordinaria arte

Venerdì 12 dicembre 2025, il Teatro Massimo di Pescara ospiterà un evento musicale imperdibile: il concerto della giovane e talentuosa violoncellista Anastasia Kobekina, considerata una delle stelle emergenti del violoncello a livello internazionale. Accompagnata al pianoforte da Jean Selim Abdelmoula, Kobekina eseguirà un programma affascinante che include opere di grandi compositori come Schumann, Brahms, Debussy e Franck.

La stagione musicale della “Luigi Barbara” si arricchisce così di un’artista di grande rilievo: Anastasia Kobekina, vincitrice dell’International Tchaikovsky Competition nel 2019 e dell’Enescu Competition a Bucarest nel 2016. Descritta da Le Figaro come una “musicista senza rivali”, Kobekina è conosciuta per la sua musicalità e tecnica mozzafiato, nonché per la sua versatilità e personalità contagiosa, che promette di incantare il pubblico presente.

Il concerto avrà inizio alle ore 21:00 e il costo del biglietto d’ingresso è di 20 euro. Anastasia Kobekina ha tenuto concerti con orchestre di fama mondiale, tra cui il Konzerthausorchester Berlin e il BBC Philharmonic, ed è stata diretta da illustri direttori come Krzysztof Penderecki e Charles Dutoit.

Nata in Russia e con una carriera già costellata di successi, Kobekina ha iniziato a studiare violoncello all’età di quattro anni e attualmente suona un violoncello Antonio Stradivarius del 1698, prestato dalla Stradivari Stiftung Habisreutinger. Il concerto di Pescara rappresenta un’opportunità unica per apprezzare dal vivo la maestria di questa straordinaria artista.

Inoltre, la prima parte della stagione musicale della “Luigi Barbara” si completerà venerdì 19 dicembre 2025 con un concerto del pianista Pierluigi Camicia, mentre la rassegna riprenderà il 16 gennaio 2026 con il giovane talento cinese Yifan Wu, vincitore del Premio Internazionale Ferruccio Busoni 2025. Non perdere l’occasione di assistere a un evento che promette di essere indimenticabile!