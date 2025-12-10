- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Dicembre 10, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara, Anastasia Kobekina in concerto con la sua straordinaria arte
Eventi e Cultura

Pescara, Anastasia Kobekina in concerto con la sua straordinaria arte

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara, Anastasia Kobekina in concerto con la sua straordinaria arte

Venerdì 12 dicembre 2025, il Teatro Massimo di Pescara ospiterà un evento musicale imperdibile: il concerto della giovane e talentuosa violoncellista Anastasia Kobekina, considerata una delle stelle emergenti del violoncello a livello internazionale. Accompagnata al pianoforte da Jean Selim Abdelmoula, Kobekina eseguirà un programma affascinante che include opere di grandi compositori come Schumann, Brahms, Debussy e Franck.

La stagione musicale della “Luigi Barbara” si arricchisce così di un’artista di grande rilievo: Anastasia Kobekina, vincitrice dell’International Tchaikovsky Competition nel 2019 e dell’Enescu Competition a Bucarest nel 2016. Descritta da Le Figaro come una “musicista senza rivali”, Kobekina è conosciuta per la sua musicalità e tecnica mozzafiato, nonché per la sua versatilità e personalità contagiosa, che promette di incantare il pubblico presente.

Il concerto avrà inizio alle ore 21:00 e il costo del biglietto d’ingresso è di 20 euro. Anastasia Kobekina ha tenuto concerti con orchestre di fama mondiale, tra cui il Konzerthausorchester Berlin e il BBC Philharmonic, ed è stata diretta da illustri direttori come Krzysztof Penderecki e Charles Dutoit.

Nata in Russia e con una carriera già costellata di successi, Kobekina ha iniziato a studiare violoncello all’età di quattro anni e attualmente suona un violoncello Antonio Stradivarius del 1698, prestato dalla Stradivari Stiftung Habisreutinger. Il concerto di Pescara rappresenta un’opportunità unica per apprezzare dal vivo la maestria di questa straordinaria artista.

Inoltre, la prima parte della stagione musicale della “Luigi Barbara” si completerà venerdì 19 dicembre 2025 con un concerto del pianista Pierluigi Camicia, mentre la rassegna riprenderà il 16 gennaio 2026 con il giovane talento cinese Yifan Wu, vincitore del Premio Internazionale Ferruccio Busoni 2025. Non perdere l’occasione di assistere a un evento che promette di essere indimenticabile!

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it