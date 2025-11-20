- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 20, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara, anche in centro arriva la raccolta differenziata porta a porta
Attualità

Pescara, anche in centro arriva la raccolta differenziata porta a porta

- Spazio Pubblicitario 02 -
Il sistema di raccolta differenziata “porta a porta”, che sarà introdotto a gennaio 2026 anche nell’ultima area della città, quella centrale, è stato illustrato ieri ai cittadini, nella Sala Consiliare del Comune di Pescara, nel primo degli incontri dedicati ai residenti.
All’incontro erano presenti il sindaco Carlo Masci, l’assessore all’Ambiente Cristian Orta, il presidente di Ambiente S.p.A. Riccardo Chiavaroli, insieme al direttore generale Marco Molisani, al direttore tecnico Mauro Di Lanzo e all’ing. Tarika Liberali. “Molto significativa la partecipazione dei cittadini, che hanno preso parte con attenzione a oltre due ore di confronto attivo. I residenti hanno posto una serie di quesiti, suggerimenti e proposte operative. Tutte le richieste saranno attentamente valutate e integrate, ove possibile, nella fase di implementazione del servizio che, in base alle zone e alle vie, sarà organizzato in modalità differenti”.
Il calendario degli incontri proseguirà nelle prossime settimane per coinvolgere in modo capillare tutte le aree interessate. Le date programmate sono 26 e 28 novembre, 9, 14 e 21 gennaio, con appuntamenti suddivisi in base alle vie e ai numeri civici.
Complessivamente, il nuovo sistema riguarderà 7.200 utenze, per un progetto di riorganizzazione del servizio che punta a migliorare la qualità della raccolta differenziata, il decoro urbano e la sostenibilità ambientale dell’intera città.
- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it