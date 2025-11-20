Pescara, anche in centro arriva la raccolta differenziata porta a porta

Il sistema di raccolta differenziata “porta a porta”, che sarà introdotto a gennaio 2026 anche nell’ultima area della città, quella centrale, è stato illustrato ieri ai cittadini, nella Sala Consiliare del Comune di Pescara, nel primo degli incontri dedicati ai residenti.

All’incontro erano presenti il sindaco Carlo Masci, l’assessore all’Ambiente Cristian Orta, il presidente di Ambiente S.p.A. Riccardo Chiavaroli, insieme al direttore generale Marco Molisani, al direttore tecnico Mauro Di Lanzo e all’ing. Tarika Liberali. “Molto significativa la partecipazione dei cittadini, che hanno preso parte con attenzione a oltre due ore di confronto attivo. I residenti hanno posto una serie di quesiti, suggerimenti e proposte operative. Tutte le richieste saranno attentamente valutate e integrate, ove possibile, nella fase di implementazione del servizio che, in base alle zone e alle vie, sarà organizzato in modalità differenti”.

Il calendario degli incontri proseguirà nelle prossime settimane per coinvolgere in modo capillare tutte le aree interessate. Le date programmate sono 26 e 28 novembre, 9, 14 e 21 gennaio, con appuntamenti suddivisi in base alle vie e ai numeri civici.

Complessivamente, il nuovo sistema riguarderà 7.200 utenze, per un progetto di riorganizzazione del servizio che punta a migliorare la qualità della raccolta differenziata, il decoro urbano e la sostenibilità ambientale dell’intera città.