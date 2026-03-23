Pescara ansiosa per il playoff Mondiali: seconda regione più attenta all’Italia

L’Abruzzo è la seconda regione più in ansia per il playoff dell’Italia per i Mondiali 2026: ha cercato la qualificazione più di tutti

A tre giorni dalla semifinale del playoff contro l’Irlanda del Nord per i Mondiali 2026, l’Abruzzo si è classificato come la seconda regione italiana più ansiosa per il percorso azzurro. Secondo l’Indice dell’Ansia Mondiali (IAM) elaborato da Casinos.com, l’Abruzzo si è posizionato con un punteggio di 78,05 su 100, alle spalle solo della Calabria (84,90).

Il report ha evidenziato che l’Abruzzo ha mostrato un interesse costante nel corso degli ultimi dodici mesi riguardo alla qualificazione dell’Italia ai Mondiali. In particolare, ha ottenuto un punteggio perfetto di 100/100 per la ricerca “italia qualificazione mondiali”, dimostrando un costante interesse e sostegno alla Nazionale durante la sua corsa alla qualificazione.

A livello nazionale, il report ha mostrato un Paese con il fiato sospeso in attesa dei playoff per i Mondiali. Dopo Calabria e Abruzzo, la classifica è completata da Basilicata, Umbria e Campania. Al contrario, la Valle d’Aosta si è classificata all’ultimo posto con solo 7,00 punti, dimostrando una minima partecipazione emotiva al dibattito.

Il 26 marzo, a Bergamo, l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord nella semifinale del playoff. In caso di vittoria, la Nazionale si qualificherà per la finale contro Bosnia o Galles. Una sconfitta significherebbe la terza mancata qualificazione consecutiva, un record negativo nella storia della Nazionale.

L’analisi condotta da Casinos.com utilizzando Google Trends ha esaminato dodici mesi di ricerche italiane su quattro query, rivelando l’interesse relativo delle regioni verso la Nazionale. Le informazioni complete e l’analisi regionale sono disponibili sul sito di Casinos.com.

La tensione è palpabile in tutta Italia mentre ci avviciniamo ai decisivi playoff per la qualificazione ai Mondiali. Resta da vedere se l’Abruzzo e il resto del Paese potranno gioire per la qualificazione dell’Italia o affrontare un’altra delusione.