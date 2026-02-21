Pescara: Antonello Persico in concerto tributo a De André per beneficenza pedriatica

Il 14 marzo 2026, il Teatro Massimo di Pescara sarà il palcoscenico del concerto-tributo “Mi innamoravo di tutto” a Fabrizio De André, interpretato dal chirurgo pediatrico Antonello Persico. L’evento, organizzato dalla Ada Manes Foundation for Children ETS e presentato dalla Dottoressa Grazia Andriani, rappresenta un importante momento di raccolta fondi per le attività umanitarie della Fondazione.

Antonello Persico, definito il “chirurgo-cantautore”, utilizzerà la poetica di De André per narrare storie di umanità, dolore e speranza che vive ogni giorno in corsia. Il concerto sarà un viaggio emozionale attraverso i capolavori del cantautore, con la sensibilità di chi conosce il valore della vita e della fragilità.

Il concerto celebrerà il successo della seconda missione di Chirurgia Pediatrica a Brazzaville, nella Repubblica del Congo, dove il team guidato dalla Dott.ssa Andriani ha visitato 76 bambini e operato 23 pazienti con patologie complesse in condizioni difficili. La Fondazione Ada Manes continua a sostenere il diritto alle cure chirurgiche per tutti i bambini.

Il concerto vedrà la partecipazione di musicisti d’eccellenza e sarà arricchito dalle voci di Giulia Persico e dell’attrice Francesca Persico. L’intero ricavato dell’evento supporterà i progetti umanitari della Fondazione.

Per informazioni e prevendite è possibile contattare i numeri attivi oppure consultare il sito web dell’organizzazione. Il concerto rappresenta un’opportunità per condividere la musica d’autore e contribuire alla causa della chirurgia pediatrica nei paesi sottosviluppati.