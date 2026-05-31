Pescara, aperte le iscrizioni per i nidi comunali 2026/2027: gestione in coprogettazione e replica dell’assessore al Pd

Aperte le iscrizioni per i nidi comunali, per il 2026/2027 gestione in coprogettazione

L’assessore Santilli replica al Pd: “Basta polemiche inutili, attendiamo proposte”

Sono state aperte le iscrizioni per i nidi comunali per il prossimo anno scolastico 2026/2027, che sarà gestito in coprogettazione. A dare l’annuncio è l’assessore Gianni Santilli che ha replicato alle critiche del Pd riguardo alla gestione dei nidi comunali.

Secondo Santilli, il Pd sta creando confusione tra i cittadini con polemiche inutili e generando preoccupazione tra le famiglie e i lavoratori. L’assessore ha sottolineato che le iscrizioni sono aperte fino al 17 giugno 2026 esclusivamente tramite procedura telematica con SPID o CIE.

I nidi comunali aumentano, superando il problema delle liste d’attesa. Le strutture disponibili includono “Il Gabbiano” con 30 bambini, “La Conchiglia” con 40 bambini, “La Mimosa” con 40 bambini, e il Nido “Cipì” con 60 bambini. Inoltre, sono stati inaugurati quattro nuovi nidi, ognuno con una capacità di 60 posti.

Santilli ha precisato che per il prossimo anno scolastico la formula sarà quella della coprogettazione, e che il 2026/2027 sarà un anno di passaggio tra il passato e il futuro. Ci saranno in totale 595 posti disponibili, e sarà il Consiglio a decidere sulla proposta da adottare.

L’assessore ha ribadito che i nidi comunali sono sempre stati gestiti da soggetti esterni e che il personale non perderà il posto di lavoro. Ha invitato il Pd a presentare proposte organizzative anziché concentrarsi su polemiche sterili.

Infine, Santilli ha comunicato che alcuni nidi chiuderanno temporaneamente per lavori, come precedentemente annunciato. La situazione è in costante evoluzione e l’amministrazione è al lavoro per garantire un servizio efficiente e di qualità ai cittadini.

Pescara, 29 maggio 2026.