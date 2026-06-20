Pescara, aperte le iscrizioni per il trasporto scolastico 2026/2027: tutte le informazioni e le modalità di partecipazione

A partire da lunedì 22 giugno, saranno aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2026/2027 presso il Comune di Pescara. Il vice sindaco e assessore alla Pubblica Istruzione, Gianni Santilli, ha reso noti i dettagli relativi alle domande di iscrizione che potranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica dalle ore 9:00 del 22 giugno 2026 fino alle ore 23:59 del 31 luglio 2026.

Il servizio è rivolto agli alunni residenti nel Comune di Pescara che frequentano specifici Istituti Comprensivi cittadini indicati nell’avviso. Gli alunni devono essere domiciliati a una distanza non inferiore a 1.000 metri dalla scuola di competenza e vivere in zone non adeguatamente servite dai mezzi pubblici.

La graduatoria degli ammessi terrà conto di diversi criteri di priorità come l’handicap socio-economico, l’impossibilità dei genitori ad accompagnare i figli per motivi di lavoro, la distanza chilometrica dalla scuola, la precedenza agli alunni della scuola primaria, la minore età anagrafica e l’ordine di arrivo delle domande.

Saranno esclusi dalla graduatoria gli utenti inadempienti con i pagamenti del servizio di trasporto relativo all’anno scolastico precedente. Le tariffe, comprese tra zero e 218,40 euro, prevedono agevolazioni ed esenzioni in base all’Isee ordinario o Minorenni.

Il servizio di trasporto scolastico sarà erogato conformemente al Calendario Scolastico Regionale nel periodo tra il 16 settembre 2026 e il 9 giugno 2027. I genitori sono invitati a presentare l’Isee ordinario o Minorenni in corso di validità al momento della domanda.

L’avviso completo è disponibile in allegato.