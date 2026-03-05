Pescara, aperte le iscrizioni per il V Premio Letterario Macondo: invia il tuo Racconto Lampo entro il 12 aprile

La Scuola Macondo intende celebrare la sintesi e la potenza della narrazione breve con la V edizione del Premio Letterario Macondo per Racconti Lampo, un concorso aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni al 1° gennaio 2026.

I partecipanti potranno inviare un racconto a tematica libera, edito o inedito, della lunghezza massima di 5000 caratteri spazi inclusi, all’indirizzo premiomacondo@gmail.com entro la mezzanotte del 12 aprile 2026.

Il primo classificato riceverà una Targa di Merito e un premio di 500 euro lordi, mentre al secondo e terzo classificato verrà consegnata la Targa di Merito; inoltre, la Scuola Macondo assegnerà due borse di studio per i propri corsi ai partecipanti più meritevoli.

La giuria d’eccezione, composta da Marco Marrucci, Kristine Maria Rapino, Giampaolo Rugo, Loretta Santini, Francesca Scotti e Paolo Zardi, valuterà le opere con giudizio inappellabile. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 20 giugno 2026 a Francavilla al Mare (Ch) durante il Festival delle Narrazioni, organizzato in collaborazione con il Comune.

“Il Premio Macondo per Racconti Lampo giunge alla sua quinta edizione con l’obiettivo di dare voce a chi sa racchiudere interi mondi in poche righe”, dichiara Sara Caramanico, responsabile dell’organizzazione e segreteria del premio. “La qualità e l’originalità delle proposte sapranno stupire la giuria e il pubblico del Festival”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3201775781 o scaricare il bando su www.scuolamacondo.it/premio-macondo/.