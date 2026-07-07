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Pescara, aperte le iscrizioni per la mensa scolastica: tutte le info per il nuovo anno 2026/2027

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A partire da domani, mercoledì 8 luglio, apriranno le iscrizioni al servizio di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città di Pescara. L’annuncio è stato dato dall’assessore alla Pubblica Istruzione Gianni Santilli.

Le famiglie potranno iscrivere i propri figli esclusivamente online sulla piattaforma Ecivis (pescara.ecivis.it), utilizzando l’identità digitale SPID e CIE. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla fine dell’anno scolastico, il 30 giugno 2027.

Per i bambini che frequentano gli asili nido non è necessaria l’iscrizione al servizio mensa, in quanto la retta di frequenza è già inclusa. In caso di morosità per gli anni precedenti, l’iscrizione al servizio mensa avverrà dopo la regolarizzazione o la sottoscrizione di un piano di rientro con il Concessionario.

Le tariffe del pasto variano in base alla fascia di Isee e vanno da zero euro per Isee fino a 5.999 euro, a 6,02 euro per Isee oltre 30.000 euro, per i residenti a Pescara. Per i non residenti l’importo è uguale a 6,02 euro e deve essere versato anticipatamente al concessionario. Sono previste agevolazioni per chi ha più di un figlio iscritto al servizio.

I minori con disabilità secondo la Legge 104/92 sono esenti dal pagamento. È possibile richiedere diete speciali che devono essere nuovamente presentate per l’anno scolastico 2026/2027.

Gli utenti residenti a Pescara che desiderano ottenere l’agevolazione tariffaria devono avere la documentazione completa in regola. La DSU e l’attestazione ISEE devono essere valide per l’intero anno scolastico.

Le iscrizioni per il servizio di Refezione Scolastica sono aperte a partire da domani e resteranno disponibili fino alla fine dell’anno scolastico 2026/2027.

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