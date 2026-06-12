Pescara, aperto bando per la gestione del Caffè Letterario Pietro Barberini presso il Museo delle Genti d’Abruzzo.

Il Museo delle Genti d’Abruzzo cerca un gestore per il Caffè Letterario Pietro Barberini, all’interno della struttura situata nel centro storico di Pescara. La Fondazione Genti d’Abruzzo ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per individuare operatori qualificati che possano gestire il luogo come punto di incontro culturale.

L’obiettivo è rafforzare il ruolo del Caffè Letterario come spazio di partecipazione e produzione culturale, facilitando il dialogo tra il Museo e la comunità. Le attività coinvolgeranno servizi di bar, caffetteria, ristorazione, catering e buffet, ma anche eventi culturali come presentazioni di libri, incontri pubblici, reading e concerti.

Il presidente della Fondazione Genti d’Abruzzo, Luigi Di Alberti, sottolinea l’importanza del Caffè Letterario come punto strategico per la vita del Museo. Si cerca un gestore capace non solo di garantire un servizio di qualità, ma soprattutto di condividere una visione culturale che possa trasformare il luogo in un punto di riferimento stabile per la comunità.

L’affidamento avrà una durata di tre anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre. Possono partecipare imprese, società, cooperative, associazioni e raggruppamenti temporanei con esperienza nella gestione di spazi culturali. L’attenzione sarà rivolta alla qualità della proposta culturale, all’organizzazione e alla sostenibilità economica del progetto.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro il 30 giugno 2026. Tutte le informazioni sono disponibili nell’avviso pubblicato dalla Fondazione e sarà possibile richiedere un sopralluogo degli spazi per ottenere ulteriori chiarimenti.

Una grande opportunità per contribuire alla valorizzazione del Museo delle Genti d’Abruzzo e della sua relazione con la città.