Pescara: apertura del Coc per interruzione erogazione acqua, sede Colli chiusa lunedì e martedì.

Domani a Pescara aprirà il Centro Operativo Comunale (Coc) in seguito all’interruzione dell’erogazione dell’acqua causata da un intervento straordinario di potenziamento e ristrutturazione della rete idrica programmato da Aca spa.

L’interruzione dell’erogazione idrica interesserà la quasi totalità del territorio comunale dalle ore 6:00 del 13 aprile 2026 fino al progressivo ripristino previsto nel corso del 14 aprile 2026. Il Coc rimarrà aperto fino a martedì compreso, con orario dalle ore 07:00 alle ore 21:00 presso l’ufficio del Servizio Protezione Civile al 4° Piano del Palazzo ex Inps in piazza Italia.

A causa della mancanza d’acqua, lunedì e martedì la sede dei Colli del Comune resterà chiusa al pubblico. Tuttavia, gli appuntamenti già programmati per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) saranno regolarmente garantiti dagli sportelli della sede centrale in via Calabria n. 4.

Il Comune di Pescara ha preso queste misure in seguito alla necessità di garantire un’efficace gestione dell’emergenza causata dall’interruzione dell’erogazione idrica. Per ulteriori informazioni e assistenza, è possibile contattare il Coc nei giorni di apertura.

La chiusura della sede dei Colli del Comune è stata decisa per garantire la continuità dei servizi alla cittadinanza nonostante l’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua. Al termine dell’intervento straordinario programmato da Aca spa, l’erogazione idrica sarà ripristinata per tutti i cittadini di Pescara.