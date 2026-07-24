Pescara, apertura straordinaria della chiesa di Sant’Anna con concerto di chitarra in occasione della ricorrenza

L’assessore alla Cultura del Comune di Pescara, Maria Rita Carota, insieme all’associazione Anas Abruzzo, annunciano un’apertura straordinaria della chiesa di Sant’Anna in occasione della ricorrenza della santa il prossimo 26 luglio. Situata in viale Bovio 265 a Pescara, la chiesetta sarà aperta al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle 22:00 per consentire le visite dei fedeli.

Durante la giornata sarà possibile partecipare alla recita del rosario alle ore 10:00, mentre in serata è previsto un concerto di chitarra gratuito con l’esibizione di Leonardo Chiulli alle 21:00. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire ai cittadini un momento di preghiera e di svago in un luogo ricco di storia e di devozione.

La chiesetta di Sant’Anna è stata riqualificata dal Comune di Pescara due anni fa ed è diventata un punto di riferimento per la comunità locale. L’assessore Carota sottolinea l’importanza di poter godere di uno spazio che unisce spiritualità e cultura, offrendo anche la possibilità di partecipare a eventi culturali all’interno della struttura.

“Non solo spiritualità ma anche svago, nella chiesetta che abbiamo restituito alla città due anni fa, un luogo identitario e di devozione soprattutto per tanti residenti nella zona che spesso diventa una suggestiva location per iniziative culturali”, dichiara l’assessore Carota.

L’appuntamento è dunque fissato per domenica 26 luglio nella chiesa di Sant’Anna, con la possibilità di trascorrere una giornata all’insegna della preghiera, della musica e della cultura.