Pescara, aperture straordinarie degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali in vista del Referendum del 22 e 23 marzo 2026

Il Comune di Pescara ha annunciato un piano di aperture straordinarie degli uffici comunali in vista del Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. L’obiettivo è agevolare i cittadini nelle operazioni di ritiro delle tessere elettorali e dei tagliandi di convalida necessari a seguito di variazioni di indirizzo.

L’assessore Patrizia Martelli ha dichiarato che il potenziamento dei servizi interesserà principalmente la sede centrale degli uffici comunali in piazza Duca d’Aosta n. 15. Gli sportelli effettueranno un’apertura pomeridiana straordinaria dalle 14:30 alle 17:30 già da oggi e anche mercoledì 18 marzo.

Nei giorni di domani, martedì 17, e giovedì 19 marzo, gli uffici comunali saranno aperti al pubblico dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00. In prossimità dei giorni del voto, venerdì 20 e sabato 21 marzo gli uffici della sede centrale resteranno aperti con orario continuato dalle 8:30 alle 18:30.

Durante le due giornate della consultazione referendaria, gli orari seguiranno quelli dei seggi: domenica 22 marzo dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 23 marzo dalle 7:00 alle 15:00. Sarà attivo anche l’Ufficio Anagrafe della delegazione Colli, in via di Sotto 8/12, con sportelli aperti sabato 22 marzo dalle 8:30 alle 18:30 e domenica 23 marzo, con apertura continuata dalle 7:00 alle 23:00.

In merito a queste aperture straordinarie degli uffici comunali, l’Amministrazione Comunale invita i cittadini a non sottovalutare l’importanza di avere tutto l’occorrente per esercitare il proprio diritto di voto nel Referendum Costituzionale.

La redazione di AbruzzoNews24 continuerà a monitorare la situazione e fornirà aggiornamenti in merito alle operazioni di ritiro delle tessere elettorali per il Referendum del 22 e 23 marzo 2026.