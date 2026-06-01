Pescara, Aperture straordinarie per il rilascio delle carte d’identità elettroniche

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Per agevolare tutti i cittadini nella sostituzione della carta d’identità cartacea con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), il Comune di Pescara potenzia ulteriormente i servizi dedicati al rilascio dei documenti – precisa il comunicato. Nei mesi di giugno e luglio saranno attivi nuovi sportelli che si aggiungeranno alle aperture straordinarie già in corso – Nella sede di via Calabria n. 4 sarà disponibile uno sportello pomeridiano aggiuntivo nei pomeriggi di martedì e giovedì, con 7 accessi su prenotazione – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, nei pomeriggi di martedì e giovedì sarà attivo uno sportello dedicato alle emergenze nel salone degli Sportelli Demografici e URP di Piazza Duca d’Aosta n. 15, con 7 accessi liberi riservati ai casi di comprovata urgenza – Per prenotare un appuntamento clicca qui https://www.comune – si apprende dalla nota stampa. pescara – it/area-personale/prenota-un-appuntamento/ . Invitiamo tutti coloro che sono ancora in possesso della carta d’identità cartacea a programmare per tempo la sostituzione del documento, evitando così disagi e attese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it