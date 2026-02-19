Pescara, aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali dal Comune. Ampliati gli orari fino al giorno del voto.

Lunedì 23 febbraio 2026

Sono in programma aperture straordinarie degli sportelli del Comune di Pescara per il rilascio delle tessere elettorali, a partire da lunedì 23 febbraio e fino a lunedì 9 marzo.

Il Comune ha deciso di ampliare le fasce orarie di apertura dei Servizi Demografici al fine di agevolare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Le aperture straordinarie dei sportelli, situti in Piazza Duca d’Aosta n. 15, saranno le seguenti:

– Lunedì 23, Mercoledì 25 e Venerdì 27 febbraio: apertura al mattino dalle 8:30 alle 12:30 e al pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30.

– Martedì 24 e Giovedì 26 febbraio: apertura al mattino dalle 8:30 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00.

– Sabato 28 febbraio: apertura straordinaria solo al mattino, dalle 8:30 alle 12:30.

Durante la settimana del 2 al 9 marzo, periodo elettorale, gli orari subiranno alcune variazioni per garantire il servizio:

– Lunedì e Mercoledì 2-5 marzo: apertura al mattino dalle 8:30 alle 12:30 e al pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30.

– Martedì e Giovedì 3-6 marzo: apertura al mattino dalle 8:30 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00.

– Venerdì 6 e Sabato 7 marzo: orario continuato straordinario dalle 8:30 alle 18:30.

– Domenica 8 marzo (Giorno del voto): apertura straordinaria per l’intera durata delle consultazioni, dalle 7:00 alle 23:00.

– Lunedì 9 marzo (Giorno del voto), dalle 7:00 alle 15:00.

Inoltre, nella sede di via Di Sotto 8/12, saranno disponibili i seguenti orari:

– Sabato 7 marzo: dalle 8:30 alle 18:30.

– Domenica 8 marzo: dalle 7:00 alle 23:00.

Il Comune si impegna a garantire un servizio efficiente e tempestivo per il rilascio e l’aggiornamento delle tessere elettorali, al fine di permettere a tutti i cittadini di esercitare il proprio diritto al voto.