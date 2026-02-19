- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 19, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara, aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali dal Comune. Ampliati...
Attualità

Pescara, aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali dal Comune. Ampliati gli orari fino al giorno del voto.

- Spazio Pubblicitario 02 -

Lunedì 23 febbraio 2026

Sono in programma aperture straordinarie degli sportelli del Comune di Pescara per il rilascio delle tessere elettorali, a partire da lunedì 23 febbraio e fino a lunedì 9 marzo.

Il Comune ha deciso di ampliare le fasce orarie di apertura dei Servizi Demografici al fine di agevolare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Le aperture straordinarie dei sportelli, situti in Piazza Duca d’Aosta n. 15, saranno le seguenti:

– Lunedì 23, Mercoledì 25 e Venerdì 27 febbraio: apertura al mattino dalle 8:30 alle 12:30 e al pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30.
– Martedì 24 e Giovedì 26 febbraio: apertura al mattino dalle 8:30 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00.
– Sabato 28 febbraio: apertura straordinaria solo al mattino, dalle 8:30 alle 12:30.

Durante la settimana del 2 al 9 marzo, periodo elettorale, gli orari subiranno alcune variazioni per garantire il servizio:

– Lunedì e Mercoledì 2-5 marzo: apertura al mattino dalle 8:30 alle 12:30 e al pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30.
– Martedì e Giovedì 3-6 marzo: apertura al mattino dalle 8:30 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00.
– Venerdì 6 e Sabato 7 marzo: orario continuato straordinario dalle 8:30 alle 18:30.
– Domenica 8 marzo (Giorno del voto): apertura straordinaria per l’intera durata delle consultazioni, dalle 7:00 alle 23:00.
– Lunedì 9 marzo (Giorno del voto), dalle 7:00 alle 15:00.

Inoltre, nella sede di via Di Sotto 8/12, saranno disponibili i seguenti orari:

– Sabato 7 marzo: dalle 8:30 alle 18:30.
– Domenica 8 marzo: dalle 7:00 alle 23:00.

Il Comune si impegna a garantire un servizio efficiente e tempestivo per il rilascio e l’aggiornamento delle tessere elettorali, al fine di permettere a tutti i cittadini di esercitare il proprio diritto al voto.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it