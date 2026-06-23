Pescara, appartamenti confiscati alla criminalità ristrutturati e adibiti ad anziani non autosufficienti per una nuova speranza

Ristrutturati due appartamenti di via Sacco confiscati alla criminalità, accoglieranno anziani non autosufficienti

Due appartamenti confiscati alla criminalità sono stati ristrutturati e saranno utilizzati per accogliere anziani non autosufficienti. Si tratta di due alloggi situati a piano terra e al primo piano di via Sacco 279, che sono stati presentati oggi dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio.

La ristrutturazione dei due appartamenti è stata possibile grazie al finanziamento di 2,46 milioni di euro proveniente dal Pnrr e coinvolge gli ECAD 16, 17, 18 e 19, che rappresentano tutti i 46 Comuni della provincia, con il capofila Pescara. Questi alloggi saranno a disposizione di anziani non autosufficienti, al fine di garantire loro un ambiente confortevole e dignitoso.

Il sindaco Masci e l’assessore Sulpizio hanno sottolineato l’importanza di restituire alla comunità spazi che erano in precedenza di proprietà della criminalità, destinandoli ora alla cura e all’autonomia delle persone anziane più fragili. Gli appartamenti sono dotati di tecnologie all’avanguardia per monitorare i parametri vitali e garantire un’assistenza tempestiva, privilegiando la qualità della vita degli anziani ospitati.

Il taglio del nastro di questi due appartamenti confiscati alla criminalità è avvenuto in vista della Giornata delle periferie, che sarà celebrata domani con diversi eventi sul territorio. Il progetto, inoltre, prevede la riqualificazione di un’altra casa a via Orfento, una a Penne e la riconversione di una struttura residenziale pubblica a Turrivalignani.

Si prevede che gli alloggi a disposizione accolgano complessivamente 20 anziani, mentre altri 80 riceveranno assistenza domiciliare integrata. Il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, presente all’evento di oggi, si è detta soddisfatta di queste iniziative che rispondono al bisogno di supporto per gli anziani, spesso i più vulnerabili.

Il progetto prevede inoltre la partecipazione della comunità locale, coinvolgendo associazioni e centri sociali per garantire un sostegno completo agli anziani non autosufficienti. L’immobile di via Sacco è stato dotato di pannelli fotovoltaici, pompa di calore, riscaldamento a pavimento, elettrodomestici e arredi completi.

Infine, nel contesto della Giornata delle periferie urbane, sono previsti altri eventi tra cui un incontro per gli anziani presso il Centro sociale di via Nazionale Adriatica Nord, una conferenza stampa sul ruolo del Cers di via Rio Sparto e una festa in via Tavo 161. Il 26 giugno, in via Pietro Nenni 5, sarà inaugurato un altro immobile dedicato a garantire percorsi di autonomia alle persone con disabilità.