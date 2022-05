Pescara, Approvata in Consiglio comunale a delibera per l’abbattimento del “Ferro di cavallo”

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Con queste parole il sindaco Carlo Masci ha commentato nell’aula del Consiglio comunale l’approvazione, avvenuta questa mattina intorno alle 12:30, della delibera di variante urbanistica che permetterà ora di procedere in tempi brevi alla demolizione del complesso di alloggi (attualmente 120) di via Tavo, divenuto emblema di fatti violenti – in alcuni casi anche di omicidi – e di spaccio di droga – si legge sul sito web ufficiale.

Dopo la discussione di decine di emendamenti disseminata su diversi giorni, la delibera n. 60 – di presa d’atto del progetto Ater e di variante al PRG – è passata

con 18 voti favorevoli e 7 contrari; il provvedimento si è reso necessario perché il progetto dell’Ater, di demolizione e di ricostruzione di 56 appartamenti, è stato elaborato in deroga alla normativa vigente con l’adozione di una variante alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, il tutto per la costruzione di due nuovi fabbricati posti ortogonalmente alla direttrice di via Tavo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un intervento complessivo da 7.8 milioni di euro che otterrà il risultato di dare un segno forte e tangibile di rinnovo architettonico e sociale di una parte di città che presenta molti aspetti problematici – aggiunge la nota pubblicata.

Affinché venisse colto questo risultato decisivo è stato il recupero di circa cento alloggi vuoti e inutilizzabili da decenni in vari punti del capoluogo, operazione cui hanno lavorato la stessa Ater, Comune e Regione, creando le condizioni affinché vengano accolti in nuove abitazioni – avendo il diritto all’assegnazione – quanti gioco forza hanno lasciato o dovranno lasciare l’agglomerato del quartiere Rancitelli.

La demolizione del Ferro di cavallo rientra in una ben più ampia operazione di riassetto urbanistico e di riqualificazione dell’area, in cui saranno insediati una piazza (che sarà intitolata al compianto Lucio Candeloro) tra i due futuri corpi di fabbrica, spazi per i servizi ai piani terra e aree verdi esterne, con un collegamento fino ai vicini impianti sportivi – precisa il comunicato. Tutto questo mentre si stanno concretizzando la conclusione dei lavori di costruzione della strada-pendolo e l’iter per lo smantellamento degli edifici popolari ammalorati di via Lago di Borgiano –

Pescara, 11 maggio 2022

