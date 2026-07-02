Pescara: approvata la delibera per la governance della Pineta Dannunziana, l’assessore Santilli esprime soddisfazione

Con l’approvazione in Consiglio comunale della delibera per l’istituzione della governance della Riserva Naturale Regionale Pineta Dannunziana, l’assessore al Verde Gianni Santilli ha sottolineato l’importanza di questo passaggio fondamentale per il presente e per il futuro del polmone verde di Pescara.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore, l’approvazione di questa delibera rappresenta un impegno assunto in campagna elettorale e inserito nel programma amministrativo. Santilli ha sottolineato che l’istituzione della governance della Pineta Dannunziana è stata concretizzata con un atto chiaro, serio e strutturato.

L’Organo di gestione sarà individuato all’interno dell’Ente, secondo l’assetto organizzativo stabilito dalla Giunta comunale, con la creazione di un Ufficio della Riserva e la nomina di un Direttore a supporto. Questo ufficio dovrà contare su professionalità altamente specializzate in materia ambientale e nelle politiche comunitarie ambientali.

Accanto a ciò, sarà istituita una Commissione di gestione consultiva, composta da esperti e rappresentanti qualificati nel rispetto della parità di genere e senza compensi, gettoni o indennità. La funzione della Commissione sarà quella di fornire proposte e pareri non vincolanti sulla gestione e pianificazione della Riserva, contribuendo a rendere le scelte ancora più attente, partecipate e competenti.

Nella Commissione saranno coinvolti figure di alto profilo, come il sindaco o un suo delegato, un rappresentante dell’Università Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara, un rappresentante degli Ordini professionali degli agronomi e forestali d’Abruzzo, un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, oltre a competenze specifiche in materia botanica, zoologica, educazione ambientale, pianificazione e cambiamenti climatici.

Santilli ha sottolineato che la Pineta Dannunziana è un patrimonio identitario, ambientale e storico di Pescara, e merita una gestione all’altezza del suo valore. Con l’approvazione della delibera, la Riserva sarà dotata di strumenti più adeguati, moderni e efficaci per tutelarla, valorizzarla e consegnarla alle future generazioni.

L’assessore ha espresso dispiacere per il fatto che la minoranza politica non abbia voluto contribuire all’istituzione di questa governance, sottolineando che l’attuale amministrazione è riuscita a realizzare ciò che era stato solo discusso per anni. Santilli ha concluso affermando che la Pineta Dannunziana avrà ora una gestione adeguata e che l’amministrazione continuerà a lavorare per garantire il miglior futuro possibile a questo prezioso patrimonio verde.