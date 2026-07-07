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Politica

Pescara, approvata legge regionale contro il dolore pelvico cronico. Mannetti e D’Incecco (Lega) pronti per la piena attuazione.

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Il Governo ha dato il via libera alla legge regionale proposta dai consiglieri della Lega Carla Mannetti e Vincenzo D’Incecco, che si occupa di affrontare il problema del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate. La legge, approvata dal Consiglio regionale il 21 aprile, ha l’obiettivo di dare una risposta alle tante persone che soffrono di questa patologia spesso invisibile e poco riconosciuta.
I due consiglieri della Lega si sono detti molto soddisfatti del via libera del Governo, che conferma la bontà del lavoro svolto. “Attraverso questa legge abbiamo voluto dare una risposta alle tante persone che soffrono di dolore pelvico cronico e patologie correlate”, dichiarano Mannetti e D’Incecco. Inoltre, i due promotori della legge si sono impegnati a vigilare affinché il provvedimento trovi rapida applicazione e possa restituire dignità e attenzione alle persone che convivono ogni giorno con queste patologie.
La legge prevede anche l’istituzione di un Registro regionale e di un Osservatorio regionale per il monitoraggio e per le iniziative di informazione e sensibilizzazione. Mannetti e D’Incecco hanno annunciato che a breve si incontreranno con i rappresentanti dell’Agenzia Sanitaria Regionale per accelerare i tempi per l’istituzione di tali strumenti.
In definitiva, la legge “Disposizioni in favore delle persone affette da dolore pelvico cronico e patologie correlate” ha l’obiettivo di costruire un percorso uniforme su tutto il territorio regionale, garantendo maggiore attenzione e supporto alle persone colpite da questa patologia complessa e spesso sottovalutata.

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