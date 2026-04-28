- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Aprile 29, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaPescara, approvata mozione per contrassegno provvisorio disabili: “Scelta di civiltà”
Politica

Pescara, approvata mozione per contrassegno provvisorio disabili: “Scelta di civiltà”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il Consiglio comunale di Pescara ha recentemente approvato la mozione presentata dal consigliere Simone D’Angelo per l’introduzione del contrassegno provvisorio di circolazione e sosta destinato alle persone con disabilità in attesa di visita di revisione.

Secondo quanto riportato dal consigliere D’Angelo, l’obiettivo di questa iniziativa è evitare che le persone con disabilità si ritrovino improvvisamente senza titolo alla scadenza del contrassegno, con conseguenti difficoltà negli spostamenti quotidiani, nell’accesso alle cure, alla scuola e al lavoro.

La mozione impegna il Comune a disciplinare il rilascio, la durata e le modalità del contrassegno provvisorio, semplificando le procedure e aggiornando i regolamenti esistenti. Inoltre, si prevede di garantire un’adeguata informazione a famiglie e associazioni riguardo a questa nuova misura.

Simone D’Angelo ha sottolineato che con questa decisione il Comune di Pescara ha scelto di non lasciare sole le persone con disabilità nei vuoti della burocrazia, definendo il contrassegno provvisorio come uno strumento semplice ma fondamentale che evita di bloccare la vita delle persone tra una scadenza e una visita di revisione.

L’approvazione della mozione è stata accolta positivamente nel territorio, confermando l’importanza di garantire i diritti e la dignità delle persone con disabilità.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio stampa Alessandro Ricci al numero 3283543346 oppure via email a riccistampa@gmail.com.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it