Pescara, approvata mozione per contrassegno provvisorio disabili: “Scelta di civiltà”

Il Consiglio comunale di Pescara ha recentemente approvato la mozione presentata dal consigliere Simone D’Angelo per l’introduzione del contrassegno provvisorio di circolazione e sosta destinato alle persone con disabilità in attesa di visita di revisione.

Secondo quanto riportato dal consigliere D’Angelo, l’obiettivo di questa iniziativa è evitare che le persone con disabilità si ritrovino improvvisamente senza titolo alla scadenza del contrassegno, con conseguenti difficoltà negli spostamenti quotidiani, nell’accesso alle cure, alla scuola e al lavoro.

La mozione impegna il Comune a disciplinare il rilascio, la durata e le modalità del contrassegno provvisorio, semplificando le procedure e aggiornando i regolamenti esistenti. Inoltre, si prevede di garantire un’adeguata informazione a famiglie e associazioni riguardo a questa nuova misura.

Simone D’Angelo ha sottolineato che con questa decisione il Comune di Pescara ha scelto di non lasciare sole le persone con disabilità nei vuoti della burocrazia, definendo il contrassegno provvisorio come uno strumento semplice ma fondamentale che evita di bloccare la vita delle persone tra una scadenza e una visita di revisione.

L’approvazione della mozione è stata accolta positivamente nel territorio, confermando l’importanza di garantire i diritti e la dignità delle persone con disabilità.

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