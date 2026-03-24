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Politica

Pescara: Approvata riforma sull’agricoltura sociale, Campitelli (FdI) celebra una norma attesa da oltre 14 anni.

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Il Consiglio regionale ha recentemente approvato il progetto di legge sull’agricoltura sociale, proposto dal consigliere di Fratelli d’Italia Nicola Campitelli, presidente della commissione Agricoltura, con i voti della maggioranza, l’astensione delle opposizioni e il voto contrario del Movimento 5 Stelle.

La riforma, attesa da oltre 14 anni, ha l’obiettivo di riconoscere il ruolo sempre più importante delle aziende agricole non solo sul piano produttivo, ma anche sociale e formativo, specialmente per i giovani. Campitelli ha dichiarato che questa normativa finalmente darà il giusto riconoscimento a tante realtà che già svolgono un lavoro prezioso, rendendo le aziende agricole un punto di riferimento per l’inclusione, la formazione e lo sviluppo del territorio.

La legge rende le regole per operare nel settore più semplici e chiare, introducendo strumenti concreti per supportarlo, come l’elenco regionale delle fattorie sociali e un osservatorio dedicato a promuovere esperienze e buone pratiche.

Campitelli ha anche parlato dell’emendamento relativo al turismo motoristico, spiegando che l’iniziativa nasce per migliorare una proposta di legge incompleta. Non essendo stato possibile un confronto con le opposizioni, si è scelto di riproporlo per rendere la norma più efficace e coerente.

In conclusione, la riforma sull’agricoltura sociale è vista come un passo in avanti concreto per il futuro delle comunità locali, confermando l’importanza e la centralità delle aziende agricole nel contesto sociale e formativo.

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