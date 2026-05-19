Pescara, approvata variazione di bilancio di tre milioni di euro: investimenti e maggiori entrate per l’Amministrazione comunale

Il Consiglio comunale di Pescara ha dato il via libera alla variazione di Bilancio che prevede un aumento della spesa di oltre tre milioni di euro, con maggiori entrate per le casse comunali. L’assessore Maria Rita Carota ha illustrato la delibera in aula, spiegando che la manovra è finalizzata ad aggiornare gli stanziamenti di entrata e di spesa in relazione alle esigenze emerse nella gestione dell’Ente.

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione con questa variazione, vi è il fronteggiare la spesa di personale prevista nel piano assunzionale 2026, la realizzazione degli eventi estivi e delle manifestazioni cittadine, la destinazione di somme per la manutenzione stradale della riviera nord, l’acquisto degli arredi dei nuovi nidi di prossima apertura e la manutenzione dei fossi cittadini. Inoltre, sono previsti fondi per la manutenzione straordinaria degli alloggi ERP e per l’abbattimento degli alberi ammalorati nei cimiteri cittadini, al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo.

La variazione include anche il completamento della manutenzione straordinaria di via Regina Elena, le attività ispettive e di verifica dei Ponti nel Comune di Pescara, nonché un apposito capitolo di spesa per le iniziative legate alle celebrazioni del centenario della nascita di Pescara. Inoltre, è stata inserita la previsione che le edicole siano utilizzate con finalità di promozione turistica e garantire la sistemazione degli alloggi Erp a seguito di occupazioni abusive.

Carota sottolinea che la variazione di bilancio permetterà di soddisfare le esigenze di spesa dell’Ente, con un aumento delle entrate tributarie per un totale di due milioni di euro grazie all’imposta di soggiorno e alla lotta all’evasione, anche dell’IMU. La variazione recepisce inoltre numerosi contributi destinati a diversi ambiti e interventi strategici per la città, come la valorizzazione turistica sostenibile del fiume Pescara e progetti educativi e sociali.

“Questa variazione di bilancio ci permette di far fronte e soddisfare le esigenze di spesa dell’Ente, e in particolare ritengo significativi gli interventi che verranno messi in campo nell’ambito della sicurezza e della pubblica incolumità quali, ad esempio, le asfaltature e manutenzioni straordinarie stradali”, afferma Carota.

La variazione prevede anche le somme necessarie per garantire il corretto svolgimento delle attività nel mercato ittico all’ingrosso e per la futura sede. Carota precisa che non corrisponde a vero quanto riferito dal PD sui nidi, evidenziando che il Comune ha partecipato alla procedura per l’assegnazione di fondi Pnrr per gli asili nido ma non è risultato tra i beneficiari, quindi il Comune interverrà con fondi propri.

In conclusione, la variazione di bilancio offre risorse per diversi interventi strategici per la città e mira a soddisfare le esigenze emergenti dell’Ente, con un’attenzione particolare alla sicurezza, alla promozione turistica e alla valorizzazione del territorio.