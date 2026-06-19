Pescara: Approvate delibere sulla rottamazione quinquies in commissione Finanze, lunedì il voto in Consiglio

È stato approvato oggi in commissione comunale Finanze il via libera alle delibere sulla rottamazione quinquies da parte del Comune di Pescara. Le due proposte saranno sottoposte al voto del Consiglio lunedì mattina, come annunciato dal presidente della commissione Giuseppe Bruno al termine della riunione a cui ha partecipato l’assessore al Bilancio e alle Finanze Maria Rita Carota.

Secondo quanto dichiarato da Bruno, le delibere prevedono la possibilità di rottamare tutti i tributi comunali (Imu, Ici, Tari, Tasi) e le sanzioni al Codice della strada, relativi al periodo compreso tra il 2000 e il 2019. Il piano prevede un massimo di 54 rate mensili per i cittadini interessati, con un totale potenziale di 12,3 milioni di euro. L’adesione sarà possibile tra il 16 settembre e il 31 ottobre prossimi.

Per quanto riguarda le sole sanzioni al Codice della strada, sarà possibile rottamarle per quelle emesse tra marzo 2019 e dicembre 2023, per un importo totale di quasi sette milioni e mezzo di euro. L’ammissione alla rottamazione sarà consentita fino al 31 ottobre, con un massimo di 18 rate mensili.

Giuseppe Bruno ha sottolineato che questa iniziativa è possibile grazie all’uscita del Comune dal predissesto, frutto del lavoro svolto negli anni passati. L’obiettivo principale è quello di agevolare i cittadini nel saldare debiti accumulati nel tempo, evitando sanzioni e interessi.

Il presidente della commissione ha commentato:”La volontà del Comune è di andare incontro ai cittadini, consentendo loro di saldare un conto rimasto aperto per anni, evitando di pagare sanzioni e interessi e accollandosi solo la quota capitale. Di questa operazione beneficeranno anche le casse comunali, introitando somme che difficilmente sarebbero state riscosse nell’immediato”.

L’assessore Maria Rita Carota ha definito l’approvazione delle delibere come “una operazione storica”. Carota ha evidenziato che l’iniziativa dimostra la volontà dell’amministrazione comunale di venire incontro ai cittadini, consentendo loro di saldare i debiti in maniera dilazionata e senza ulteriori sanzioni.

L’appello rivolto ai cittadini interessati è quello di aderire alla rottamazione, per evitare procedure di recupero forzoso dei crediti. La proposta sarà discussa in Consiglio lunedì mattina, con l’auspicio che venga approvata all’unanimità.

La rottamazione quinquies è dunque un’opportunità per i cittadini di Pescara di regolarizzare la propria situazione debitoria con il Comune, in un clima di collaborazione e sostegno reciproco.