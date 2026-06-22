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Pescara: Approvate due delibere sulla Rottamazione quinquies per agevolare contribuenti e Comune

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Il Consiglio comunale di Pescara ha votato all’unanimità due delibere relative alla Rottamazione Quinquies, presentate dall’assessore al Bilancio e alle Finanze Maria Rita Carota e già approvate in Commissione. Le delibere rappresentano un passo importante per il Comune, che punta a recuperare partite di difficile esigibilità e offre ai contribuenti la possibilità di saldare debiti accumulati nel corso degli anni, beneficiando di decurtazioni di sanzioni e interessi.

L’obiettivo è quello di alleggerire il peso finanziario dei cittadini, permettendo loro di pagare solo la quota capitale. Il sindaco Carlo Masci ha definito questa iniziativa come “un bel traguardo”, sottolineando che il Comune di Pescara è riuscito a uscire dal predissesto grazie al lavoro svolto negli ultimi anni.

Anche il consigliere comunale Eugenio Seccia ha espresso apprezzamento per le delibere approvate, definendole un passaggio importante per il Comune. Grazie al risanamento finanziario portato avanti negli anni, il Comune di Pescara può aderire alla rottamazione e permettere ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione.

Le delibere riguardano la rottamazione delle ingiunzioni relative ai tributi Imu, Ici, Tari e Tasi, così come alle violazioni del Codice della strada, emesse in determinati periodi. I cittadini interessati sono invitati a seguire le comunicazioni dell’Ente per conoscere la modulistica e le modalità di pagamento in caso di ammissione alla rottamazione.

Si tratta di un’opportunità per i contribuenti di sanare le proprie posizioni debitorie, consentendo al Comune di fare chiarezza nei conti e proseguire nel percorso di consolidamento finanziario. La cittadinanza è chiamata a partecipare attivamente a questa iniziativa che mira a favorire la trasparenza e il risanamento delle finanze pubbliche.

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