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Attualità

Pescara, approvate graduatorie finali per rimborsi rette asili nido comunali

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Il Comune di Pescara ha recentemente diramato il comunicato stampa relativo all’approvazione delle graduatorie finali degli ammessi al beneficio per il cofinanziamento regionale destinato alle famiglie degli allievi delle strutture pubbliche 0-6 anni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 15.

Grazie a questo provvedimento, saranno garantiti rimborsi integrali per le rette degli asili nido comunali e dei costi sostenuti per il servizio mensa nelle scuole dell’infanzia pubbliche, relativi agli anni educativi 2023/2024 e 2024/2025. Le 422 istanze presentate dalle famiglie sono state esaminate dalla Commissione incaricata, che ha elaborato gli elenchi finali degli ammessi e dei non ammessi.

L’assessore alla Pubblica Istruzione Gianni Santilli ha commentato positivamente l’esito delle graduatorie, sottolineando che le famiglie ammesse potranno ottenere il rimborso delle somme versate per le rette degli asili nido comunali, riducendo così i costi sostenuti. Santilli ha evidenziato l’importanza di questa misura di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione tra vita familiare e lavoro, oltre che all’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia.

Il beneficio riguarda anche il servizio mensa delle scuole dell’infanzia pubbliche, confermando l’attenzione dell’Amministrazione verso le famiglie con bambini nella fascia 0-6 anni e verso un sistema educativo sempre più accessibile.

La liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari avverrà entro il 30 settembre 2026, con un successivo provvedimento, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Abruzzo. Gli elenchi saranno resi pubblici all’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Pescara, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

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