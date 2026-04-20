Pescara, approvati 250mila euro per pulizia spiaggia post mareggiate: intervento Ambiente spa per rimuovere 800 tonnellate di detriti

Con una delibera di Giunta approvata oggi, il Comune di Pescara ha dato il via libera all’esecuzione urgente di interventi straordinari finalizzati alla pulizia della spiaggia dopo le mareggiate che hanno colpito l’Abruzzo. Ad intervenire è Ambiente spa, con una spesa prevista di 250mila euro più IVA.

L’annuncio è stato dato dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore Claudio Croce, responsabile delle Politiche ambientali per la gestione dei rifiuti. La Giunta ha approvato l’affidamento dell’intervento alla società Ambiente spa, con una spesa complessiva di 250.000 € (esclusa IVA), considerata un’attività straordinaria non ordinaria per la società partecipata.

Le attività da svolgere includono la raccolta meccanizzata dei rifiuti sul litorale nord e sud, il trasporto del materiale e le operazioni di trattamento e recupero della frazione lignea. “Mi sono subito attivato per fronteggiare questa situazione, dopo il mio ingresso in Giunta e l’attribuzione delle deleghe”, ha dichiarato l’assessore Croce.

Le mareggiate e l’esondazione controllata del fiume Pescara hanno causato il deposito di circa 800 tonnellate di detriti sulla spiaggia, creando una situazione critica che, ora, può essere risolta per consentire l’apertura della stagione balneare. La delibera approvata prevede che l’importo speso per l’intervento straordinario sia comunicato al Servizio Protezione Civile per l’inserimento nella piattaforma informatica della Regione Abruzzo dedicata alla ricognizione dei danni causati dagli eventi meteorologici del 31 marzo.